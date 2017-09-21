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Medya

Nevşin Mengü, CNN Türk'ten istifa etti

"Severek ayrıldık, hayırlısı olsun"

21 Eylül 2017 18:47

Nevşin Mengü, CNN Türk'te üstlendiği ana haber spikerliği görevinden ayrıldığını duyurdu. Mengü, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Severek ayrıldık. Olur bazen öyle. Hayırlısı olsun" ifadesine yer verdi. 

Mengü'nün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Başkanı Donald Trump'ın geçen mayıs ayında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak kullandığı "Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü" ifadesi, iktidara yakın bazı medya kuruluşları ve yazarların tepkisine neden olmuştu.

Söz konusu eleştiriler sonrası CNN Türk yönetimi, Mengü'yü bir süre ekrana çıkarmama kararı almıştı. Mengü, ekranlara ancak bir ay sonra dönebilmişti. 

Uğur Dündar duyurdu

Mengü'nün istifasını sosyal medyada ilk olarak gazeteci Uğur Dündar duyurdu. "Değerli haberci Nevşin Mengü sağlam kişiliğine uygun davranışla CNN Türk'ten istifa etti" diyen Dündar, sözlerinin devamında "Böylece meslek siciline onurlu bir sayfa ekledi" görüşünü dile getirdi.

Mengü de daha sonra yaptığı açıklamayla, Dündar'ın ifadelerini doğrulamış oldu. 

 

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