Nevşin Mengü: Bu eleman sürekli rahatsızlık veriyor, kimin yakınıysa sahip çıkabilir mi?

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabında kendisine rahatsız veren bir kişinin fotoğrafını paylaştı.

Mengü, paylaşımına "Bu elemanın bir ailesi vb var mı? Sürekli stalk ediyor, rahatsızlık veriyor. Kimin yakınıysa sahip çıkabilir mi?" notunu düştü.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Mengü'nün paylaşımını takipçilerine aktardı.