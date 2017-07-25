Nevşin Mengü, Alişan'ı 'Yeni Türkiye'ye benzetti: Maço, görgüsüz, bilgisiz!..

CNN Türk spikeri Nevşin Mengü, şarkıcı Alişan'ın sevgilisi Eda Erol ile ilgili olarak kullandığı "Terliğimi ayağıma getirecek" ifadesine tepki gösterdi.

Alişan için "Yeni Türkiye" benzetmesi yapan Mengü, sözlerinin devamında "Maço, görgüsüz, bilgisiz, sevgisiz" ifadesini kullandı.

Alişan ne demişti?

Alişan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Altı ay içinde evleneceğim” diye söz verdiğini belirterek "Süremin bitmesine 15 gün kala Eda ile tanışarak sözümü tutmuş oldum” demiş; sözlerinin devamında şunları kaydetmişti:

"Mümkünse dört beş çocuk yapacağım. Bizim ailede erkek çocuk özlemi var. Ben erkeği bulana kadar devam edeceğim. Soyadımızı taşıyacak biri lazım.

"Eda Hanımın beni etkileyen yönü, aile yapımız benzer. Bir de Esra Erol’un kız kardeşi olmasına rağmen basında hiç yer almamıştı. Bu benim için önemli. Kendisi temiz, ailesi temiz.



"El ele yürürken insanların dönüp dönüp bakacağı bir kadın beni rahatsız eder. Geçenlerde Serdar Ortaç “Herkes hanımıma dönüp bakıyor, gurur duyuyorum” demiş. Ona saygı duyuyorum ama bu beni deli eder.

"Düğün Kasım ayında. Cumhurbaşkanımızın programına göre günü kararlaştıracağız. İnşallah bir aksilik olmazsa şahidimiz olacak. Biz sadece kendimizden sorumluyuz ama o tüm ülkeye karşı sorumlu. Biz kendi adımıza katılımını sağlamak için elimizden geleni yapacağız."