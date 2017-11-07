Nevşehirspor’dan tepki

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)



NEVŞEHİRSPOR taraftarlarınca Çevreyolu üzerindeki köprüye asılan Nevşehirspor flamasının bir grup 68 Aksaray Belediyespor taraftarı tarafından sökülerek ayaklar altına alınıp tahrip edilmesi girişimine Nevşehir\'den tepki geldi.

Pazar günü BAL Ligi\'ne dahil Kayseri Şekerspor deplasmanından dönen ve Nevşehir’den geçen 68 Aksaray Belediyespor taraftarı olduğu iddia edilen taraftarlar, Çevre yolu üzerinde bulunan Yavuz Sultan Selim Han Köprüsü üzerindeki Nevşehirspor flamalarını sökerek ayaklar altına alıp yırttı. Nevşehirspor yönetimi de bu taraftarlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Nevşehirspor Kulüp Başkanı Salih Dirikoç, gerçekleştirilen eylemin sporun dostluk ve kardeşlik değerlerinden bi haber bir grubun yaptığını belirlediklerini belirterek, \"Kulüp ve taraftarlarımızın şehrin değişik yerlerine astıkları kulüp flamamızı kendini bilmez bir grup Aksaraylı taraftar otobüsten inerek Nevşehirspor bayraklarını asılı bulunduğu yerlerden indirerek yere serdikleri ve üzerine çıkarak yüzlerini saklayıp fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştıklarını gördük. Kulüp olarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğü\'ne suç duyurusunda bulunduk. MOBESE kameraları inceleniyor. Suçluların bir an önce bulunarak gerekli cezanın verilmesini istiyorum\'\' dedi.

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