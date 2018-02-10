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Nevşehirspor maç hasılatını şehit ailesine bağışlayacak

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)-BÖLGESEL Amatör Ligi, 5

10 Şubat 2018 20:06

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)-BÖLGESEL Amatör Ligi, 5. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehirspor , 11 Şubat 2018 Pazar günü seyircisi önünde oynayacağı 7  Mart Kadirli Demirspor maçından elde edilecek gelir şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ailesine bağışlanacak.
Nevşehirspor Kulüp Başkanı Salih Dirikoç yaptığı açıklamada, Nevşehirspor Kulüp yönetimi olarak bu hafta sonunda kendi saha ve seyircileri önünde oynanacak karşılaşmanın maç hasılatını geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Gülşehirli Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ailesine verilmesi kararı aldıklarını belirtti.
Dirikoç “Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla aldığımız bu kararın bir vefa borcu olduğunu öncelikle ifade etmek isterim. Zaten taraftarlarımızda bizden böyle bir istekleri vardı. Bizlere böyle bir çalışmada öncülük ettikleri için taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Nevşehirspor’a gönül veren tüm hemşehrilerimizi bu hafta sonu Gazi Stadında oynanacak Nevşehirspor-Kadirli Demirspor karşılaşmasına bekliyoruz” dedi.
Dirikoç, Şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ailesini 13 Şubat 2018 Salı günü ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

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