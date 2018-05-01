Nevşehirspor, 3'üncü Lig'i kutladı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi\'nde (BAL) şampiyon olan ve geçtiğimiz pazar günü Antalya\'da karşılaştığı Ödemişspor\'u 3-2 yenerek 3\'üncü Lig\'e yükselen Nevşehirspor, başarısını taraftarlarıyla kutladı.

Dün oynanan maçın ardından geceyi Antalya\'da geçiren Nevşehirsporlu yöneticiler ve futbolcular, bugün otobüsle şehre geldi. Atatürk Bulvarı\'nda düzenlenen kutlamalara Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Ebubekir Gizligider ve Mustafa Açıkgöz de katıldı. Kulüp Başkanı Salih Dirikoç ile birlikte yöneticiler ve futbolcular tek tek anons edilerek, platform olarak hazırlanan TIR\'a çağırıldı. Burada taraftarları selamlayan protokol üyeleri, kulüp yöneticileri ve futbolcular, başarının birlik ve beraberlik sonucu geldiğine vurgu yaptı.

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