Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunuyuz diyen 11 kişi dava açtı

Osmanlı Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunun olduğunu iddia eden 15 kişinin ardından 11 kişi daha dava açtı. 11 davacı, sadrazam soyundan geldikleri mahkeme huzuruyla ispatlar ise vakıf gelirlerinden belirli oranda hak sahibi olacak.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın 9’uncu ve 10’uncu kuşak torunu olduklarının tespitini isteyen Şerife Ülkü Uyar, Ali Şenkanat, Nezahat Kayra Şenkanat, Burhan Karagöz, Pınar Karagöz, Defne Şenkul, Deniz Şenkul, İlgi Ünal, İlke Dünder, Özge Akkoyunlu ve Süleyman Karagöz, Osmanlı Türk Devleti veziriazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın oğlu Genç Mehmet Paşa’nın torunu olan Hüseyin Hilmi’nin kızı Münüre’den olma torunları olduklarını öne sürdü.

Müvekkillerinin Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın soyundan geldiklerini dava dilekçesinde anlatan Avukat Didem Kazel, “Müvekkillerin vakfedenin (Nevşehirli Damat İbrahim Paşa) soyundan geldiği ortadadır. 19 Ocak 2013 tarihli kanun değişikliği ile nüfus kayıtlarının kan bağını ispatlamak için yeterli görüldüğü sistem yerine kişilere vakıf evladı olduklarının tespiti için dava açma zorunluluğu getirilmiştir.

Anne ve babasının vakıf evladı olduğu tespit edilmiş kişilerin bu kanun değişikliği öncesi nüfus kayıtlarının ibrazı ile vakıf evladı oldukları tespit edilebilmesi mümkün iken, kanun değişikliğiyle birlikte her bir vakıf evladının mahkeme kararıyla tespit edilmesi yönünde düzenlemeye gidilmiştir. Tüm bu nedenlerle davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz” dedi. .