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Nevşehir'den Mehmetçiğe patates gönderildi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in merkez ilçeye bağlı Kavak Beldesi Belediye Başkanı Celal Yiğit, Köy halkından topladığı 25 ton patatesi, Afrin'de harekatta bulunan askerlere iletilmek üzere Kilis'e gönderdi

02 Şubat 2018 21:22

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in merkez ilçeye bağlı Kavak Beldesi Belediye Başkanı Celal Yiğit, Köy halkından topladığı 25 ton patatesi, Afrin\'de harekatta bulunan askerlere iletilmek üzere Kilis\'e gönderdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik düzenlediği ’Zeytin Dalı Harekatı’na destek için toplanan patates kamyon ile Kilis\'e gönderildi. Ak Partili Belediye Başkanı Celal Yiğit’in öncülüğünde vatandaşlardan toplanan patates Cuma namazından sonra dualarla gönderildi. Kamyonunun önüne asılan yazıda ise Afrin harekatında Mehmetçiklerimize sevgi elini uzatan Kilisli annelere Nevşehir  Kavak kasabası belediyesinden deste pankartı ile yola çıktı.
Köy meydanında Belediye önünde düzenlenen törende konuşan Beledeye Başkanı Celal Yiğit, \"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve ekibine oradaki Askerimize destek veren kardeşlerimize, bacılarımıza annelerimize elimizde ne imkanlar var ise maddi manevi katkı sağlamaya hazırız. Ordada savaşmaya hazırız, biz Türk milletiyiz, Allahlın inayetiyle hiçbir yerden hiç bireyden kaçmayız. BurAda birlik, beraberlik içerisinde nasıl omuz, omuza mücadele etmişsek yine cephede de, sınırda da ülke içinde ülke dışında nerde arzu ederlerse her yerde her zaman varız ve hazırız. Kasabamızda gıda noktasında patates noktasında katkı veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bir nebzede olsa çorba tuzumuz olsun istedik katkılardan dolayıda herkese teşekkür ederim\" dedi.

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