Nevşehir’deki dev yeraltı şehri BBC’de tanıtılacak

Nevşehir’de 2014’te tesadüfen ortaya çıkan devasa yeraltı şehri BBC World’teki Travel Show adlı programla dünyaya tanıtılacak.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, BBC World ekibi, Travel Show isimli program için 2014 yılında TOKİ’nin kentsel dönüşüm projesi sırasında keşfedilen dünyanın en büyük yeraltı şehir yerleşiminin bulunduğu bölgede çekimler yaptı.

BBC World ekibi, Michael London’un yapımcılığını yaptığı “Travel Show” isimli programın Temmuz ayı ortalarında yayınlanacak bölümü için Nevşehir’e geldi. Henry Golding sunuculuğunda yaklaşık 400 bin metrekarelik bir alana yayılan dünyanın bilinen en büyük yeraltı şehir yerleşiminde, yaklaşık 7 saat çekim yapıldı.

Kent merkezinde yer alan ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Nevşehir Kalesi çevresindeki 11 mahalleyi içine alan alandaki kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda son olarak bir kilise ve freskleri bulunmuştu.

Bulunan devasa yeraltı şehri, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da yankı uyandırmıştı ancak ne yazık ki yetkililer tarafından 3. Dereceden arkeolojik sit alanı ilan edilmiş ve butik otele dönüştürme kararı alınmıştı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeraltı şehrinin bir bölümünün 2018 yılı sonlarında turizme açılması hedefleniyor.

Başlatılan temizleme çalışmalarında bugüne kadar Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda dini, askeri ve sivil mimarlık değerlerinin ortaya çıkartıldı

Travel Show adlı programın Nevşehir bölümü Temmuz ayı ortalarında BBC World kanalında yayınlanacak.