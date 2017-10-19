Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)- NEVŞEHİR\'de polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1\'i yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde boş arazideki Nevşehir plakalı bir otomobil ve içindeki C.Ş.(47), R.B.(24) ve S.Y.\'nin (26) üzerinde yaptıkları aramada 52 gram toz esrar, 4.77 gram kubar esrar ve 0.33 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler hakkında; \'Uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak\' suçlarından işlem yapıldı. Devam eden operasyonda C.Ş.’nin evinde yapılan aramada ise 1 kilo 23 gram toz esrar, 133 gram kubar esrar ve1 adet hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan yabancı uyruklu A.N.G. adlı kadın ile C.Ş., \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan 2 şüpheli, daha sonra Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Mahkemede tutuklanan A.N.G ve C.Ş. Nevşehir E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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