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Nevşehir'de uyuşturucu kavgası: 1 yaralı, 1 tutuklama

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de uyuşturucu pazarlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişiyi av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan E

10 Aralık 2018 18:49

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de uyuşturucu pazarlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişiyi av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan E.E., tutuklandı.
Kent merkezindeki Raşitbey Mahallesi Kale Sokak\'ta iddialara göre, uyuşturucu pazarlığı nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişiyi av tüfeğiyle yaralayıp kaçan E.E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Diriliş Meydanı\'nda park halindeki otomobilde yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği ve 6 dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na teslim edildi. Ayrıca, şüpheli hakkında, \'6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunu\'na Muhalefet Etmek\' suçundan işlem yapıldı.

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