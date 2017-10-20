Nevşehir'de traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR’de köy yolunda önündeki traktöre çarpıp devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Derinkuyu İlçesi\'ne bağlı Kuyulutatlar Köyü yolunda meydana geldi. Şahin Aytekin\'in kullandığı plakasız traktör, aynı yönde giden Veysel Karakollu yönetimindeki 38 FT 177 plakalı traktörün arkasındaki pulluğa çarpıp devrildi. Traktördeki Ümmihan Karakollu, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Veysel Karakollu ile Canan ve Hatice Karakollu ise çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



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