Nevşehir'de mültecilere moral gecesi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kentte bulunan Suriye ve Afgan sığınmacı aileler için moral gecesi düzenledi.

Nevşehir’de Suriye ve Afganistan’dan geçici sığınmacı olarak bulunan ailelere yönelik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kultür Merkezinde moral gecesi düzenlendi. Gecede, Türk Halk Müziği ekibi, yurdun değişik yörelerinden derlenen türküleri seslendirdi. Geceye yaklaşık 120 kişi katıldı, eğlenceli anlar geçirdi.



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