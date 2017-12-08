T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nevşehir'de mültecilere moral gecesi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kentte bulunan Suriye ve Afgan sığınmacı aileler için moral gecesi düzenledi

08 Aralık 2017 17:20

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kentte bulunan Suriye ve Afgan sığınmacı aileler için moral gecesi düzenledi.
Nevşehir’de Suriye ve Afganistan’dan geçici sığınmacı olarak bulunan ailelere yönelik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kultür Merkezinde moral gecesi düzenlendi. Gecede, Türk Halk Müziği ekibi, yurdun değişik yörelerinden derlenen türküleri seslendirdi. Geceye yaklaşık 120 kişi katıldı, eğlenceli anlar geçirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KORKMAZERNEVŞEHİR DHA NEVŞEHİR Belediyesi KültürSosyalMüdürlüğüSuriyeAfganNevşehirde SuriyeAfganistandanKültürKapadokya Kultür MerkezindeGecede Türk Halk MüziğiGeceyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24