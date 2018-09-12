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Nevşehir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Zafer BARIŞ/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

12 Eylül 2018 20:14

Zafer BARIŞ/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Nevşehir- Uçhisar kavşağında, Ürgüp istikametinden gelen Mustafa A. yönetimindeki 50 FA 093 plakalı kamyon ile Uçhisar\'dan Nevşehir yönünde seyir halinde bulunan Fuat Alvuran\'ın  kullandığı 50 NE 098 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Havva Alvuran (58) ile Furkan Özen (8) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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