-Nevşehir'de helikopter düştüğü iddiası NEVŞEHİR (A.A) - 05.10.2011 - Nevşehir Valisi Abdurrahman Savaş, Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde helikopter düştüğü iddiasıyla ilgili ''Herhangi bir helikopter düşmesi olayı yoktur. Olay anız yangınıdır'' dedi. Savaş, saat 19.00 sıralarında jandarmaya Hacıbektaş'ın İlicek Köyü yakınlarında ''helikopter düştüğü'' şeklinde bir ihbar ulaştığını, bunun üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi. Bölgede bir yangın tespit edildiğini ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra inceleme yapıldığı anlatan Savaş, herhangi bir helikopter enkazına rastlanmadığını, olayın anız yangınından ibaret olduğunu dile getirdi. Savaş, ihbarı yapan köylünün anız yangını sırasında alçak uçuş yapan bir helikopterin düştüğünü sanarak ihbarda bulunduğunu anlattı. Vali Savaş, ''Herhangi bir helikopter düşmesi olayı yoktur. Olay anız yangınıdır'' diye konuştu.