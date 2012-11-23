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Yaşam

Nevşehir'de 9.2 milyon yıllık fosil bulundu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde keşfedilen Ceratotherium neumayri adlı fosilin, sıcaklığı 500 dereceye varan lavların altında kalarak çok hızlı bir ölüm yaşadığı belirtildi

23 Kasım 2012 23:19

Fransız bilim adamları tarafından, Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar beldesinde yapılan araştırmalarda çok nadir rastlanan bir fosil keşfedildi. Kafatası kalıntısının, milyonlarca yıl önce Akdeniz’de yaşayan iki boynuzlu gergedan Ceratotherium neumayri’e ait olduğu açıklandı.

Araştırmacılar, volkanik kayalarda hapsolan gergedanın kafatasını inceleyerek, Ceratotherium neumayri’nin, İtalya’nın antik Pompeii kentinde M.S 79 yılında yaşanan Vezüv yanardağı patlamasına benzer çok büyük doğal afette öldüğünü ifade etti.

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Yanardağ patlamasıyla etrafa saçılan lavlar sonucu Ceratotherium neumayri'nin, sıcaklığı 500 dereceye varan lavların altında kalarak çok hızlı bir ölüm yaşadığı belirtildi.

Gergedanın, lavlarla beraber öldüğü yerden yaklaşık 30 km öteye sürüklendiği açıklandı. Aşırı sıcaklık nedeniyle cesedi kupkuru olurken, gergedanın kafatasının da volkanik kayalarda hapsolduğu belirtildi.

Araştırmacılar, gergedanın aşırı sıcaklı altında ‘piştiğini’, volkanik akıntının da bu sırada kafatasını vücuttan ayırdığını söyledi. Kıtaların hareketini devam ettirdiği milyonlarca yılın ardından, gergedandan geriye kalan kalıntılar Nevşehir sınırları içinde bulundu.

Arkeologlar, PLOS ONE dergisinde yayımlanan araştırmada, bu tür bir fosile oldukça nadir rastlandığını belirtti.

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