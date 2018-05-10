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Nevşehir'de engelli, yaşlı ve hastaların evlerine iftarlık gidecek

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)- NEVŞEHİR Belediye Başkanı Atilla Seçen, Modern Pazar Yeri altındaki salonda kurulacak iftar sofrasına katılamayacak durumdaki engelli, yaşlı ve hastaların evlerine iftar yemeği götürülmesi hizmetinin bu yıl da ramazan ayı boyun

10 Mayıs 2018 20:03

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)- NEVŞEHİR Belediye Başkanı Atilla Seçen, Modern Pazar Yeri altındaki salonda kurulacak iftar sofrasına katılamayacak durumdaki engelli, yaşlı ve hastaların evlerine iftar yemeği götürülmesi hizmetinin bu yıl da ramazan ayı boyunca sürdürüleceğini bildirdi. 
Başkan Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayırsever vatandaşların desteği ile geleneksel hale getirilen iftar sofrası ile ramazan ayı süresince yoğun iş temposu nedeniyle evde yakınları ile iftarı yapamayacak durumda olan vatandaşların yanı sıra dar gelirlilerin nezih bir aile ortamında, iftarlarını yapabilmelerine imkan sağlandığını belirtti. Seçen, iftar sofrası  hazırlıklarının  tamamlandığını dile getirerek Modern Pazar Yeri’nin hemen altındaki salonda, ramazan ayının ilk günü olan 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü kurulacak iftar sofrası ile yaklaşık bin 500 kişinin ramazan ayı boyunca her gün iftar yapmasının planlandığını ifade etti. Seçen ayrıca, geçen yıl başlattıkları uygulama ile yine iftar yapmak için Modern Pazar Yeri\'ndeki salona gelemeyecek durumda olan engelli, yaşlı ve hastalara iftarlık ulaştırılmasına bu yıl da devam edeceklerini ifade etti. Bu durumda olan vatandaşların Nevşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları halinde, Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulacak ekipler yardımıyla iftar saatinden önce hazırlanan iftarlıkların evlere ulaştırılacağı bildirildi.

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