Nevşehir'de ekili alanları sel ve dolu vurdu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de sağanağın sele dönüşmesi ve dolu yağışı nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, merkezde herhangi bir zararın olmadığını, ancak bazı ilçelerde meydana gelen zararın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tespitine başlandığını söyledi.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları, Ürgüp’ün Şahinefendi köyündeki ekili alahları doldurdu. Patates, buğday ve bağcılık ile uğraşan köy halkının mahsulleri, büyük ölçüde zarar gördü. Köye gidiş ve geliş yolları, sel suları ile dolup taştı. Köyün bağlantı yolları kısa süreliğine de olsa ulaşıma kapandı.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, Nevşehir merkezde herhangi bir zararın olmadığını, ancak bazı ilçelerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin zarar tespit çalışmaları yaptığını söyledi. Çelikbaş, \"Afetin yaşanmadığı çoğu bölgede çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Yaklaşık bir haftadır sağanak yağış, yeraltı su seviyemizi de yükseltti. Sularımızın doluluk oranları arttı. Bu arada bazı bölgelerimizde ise maalesef üzücü olaylar yaşandı. Tarladaki mahsulü sel suları vurdu. Bu bölgelerde çiftçimizin mağduriyeti ve büyük zararları söz konusu. Çiftçilerimiz, hava tahmin raporlarını takip ederek ona göre önlem almalı. Bu konuda muhtarlarımızı ve çiftçilerimizi uyarıyoruz ve gerekli açıklamaları yapıyoruz\" dedi.

Ürgüp İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz ise yağışların Ürgüp’te sadece Şahinefendi köyünü ve çevresini vurduğunu belirterek, \"Allah’ın verdiği felaketlere karşı gelemeyiz. Patates, tahıl, kabak ve fasulye ağırlıklı üretim yapan Şahinefendi köyü sakinleri, yaşanan sel ve doludan olumsuz etkilenmiştir. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimiz iletmek istiyoruz. Allah yardımcıları olsun\" dedi.

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