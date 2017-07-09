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Politika

Nevşehir'de ByLock operasyonu; 17 gözaltı

21 şahıstan 17'si yapılan operasyonla yakalandı

09 Temmuz 2017 13:22

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 21 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Emniyet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltı kararı alınan 21 şahıstan 17'si yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda Çağatay Ö., Erkan Y., Fatih S., Fatma K., Güven T., Leyla Ş., Mahmut K., Mehmet Ali K., Merve A., Ömer Faruk A., Süleyman S., Tamer K., Yusuf K., Mehmet Ö., özel ana sınıfı öğretmeni Elif Y., akaryakıt istasyonu işletmecisi Gökay Ö. ve görevinden ihraç edilen vaiz Nuh Ç. gözaltına alındı.

'ByLock' operasyonu sonrasında gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet’teki sorgularının devam ettiği bildirildi.

 

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