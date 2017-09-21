Nevşehir’de, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler forumu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG- MEWA) tarafından düzenlenen \'Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri\' başlıklı Bölgesel Forumu, Nevşehir’de çalışmalarına başladı.

Türkiye’nin yanı sıra 13 ülkeden 200 e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyenin katılımı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan bölgesel forumunun açılışında UCLG- MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, konuşma yaptı. Duman, böyle önemli bir organizasyonun gerçekleşmesine ev sahipliği yapmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e teşekkür etti. Duman, MEWA bölgesindeki tüm Müslümanlar\'ın bugün başlayan Hicri Yeni yılını kutladı. Kültürel, tarihsel ve doğal açıdan mükemmellik taşıyan bir bölgede böyle bir forumun yapılmasından duyduğu sevinci yaşadıklarını dile getiren Duman, UCLG-MEWA’nın kuruluşu ve ortaya konulan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. Günümüzde dünya şehirleri arasında yüzde 36 lık bir bölümün aracı şehirlerde yaşayanlardan oluştuğunu vurgulayan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, 2030 yılında da bu oranın yüzde 50\'ler seviyesine ulaşmasının beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

\"2030‘a gelindiğinde danya nüfusununun yüzde 50\'ler seviyesinde aracı şehirlerde yaşıyor olması, sürdürülebilir bölgesel ve küresel aktörler açısından önemli kilit rol oynayacaktır. Özellikle en temel sorunlar içerisinde ele alınan göç olgusunun çözüme ulaştırılması yönünde çabaların etkin şekilde ortaya konulmasında büyük yarar var.”

\'ŞU ŞEHRE AŞIK OLACAKSINIZ\'

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, tarihi, doğası, kültürel değerleri ile dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Nevşehir’in ‘ Düşmanının bile insan olduğunu unutma’ düşüncesini ortaya koyan Hacı Bektaş Veli ‘nin evrensel çağrısının yapıldığı bir şehir olduğunu belirtti. Her şeyi ile Allah’ın bir lütfu olarak gördükleri Nevşehir’in tabiatın nakış nakış işlendiği, gönül insanlarının şehri olduğunu dile getiren Ünver, \"Bu şehri ziyaret eden herkesin bu şehri aşık olacağına inanıyorum. Burası insanların aşklarına kavuştuğu bir şehir, Nevşehir ziyaretiniz ne ilk ne de son olacaktır\" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mazhar Bağlı’da, üniversite olarak Kapadokya Bölgesi\'ndeki tarihsel mirası gelecek nesillere aynı güzellikle aktarmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi. Aracı şehirlerin yürütülen siyasetin ve sosyal gelişmişliğin etkin şekilde ortaya konulmasında vazgeçilmez bir önem taşıdığını söyleyen Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in de dile getirdiği gibi Hacıbektaş Veli’nin ‘Düşmanının bile insan olduğunu unutma’ düşüncesi etrafında farklı din, dil ve inançları bir arada yaşatabileceği bir dünya oluşumuna da önemli katkı sağlayabileceğine inandığını kaydetti.

UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı ve Şafşavan Belediye Başkanı Mohamed Sefıanı’da bugün aracı şehirlerde yaşayan nüfusun dünyanın 3\'te 1\'ini oluşturduğunu anlattı. Sefianı bu oranın 2030 lı yıllarda yüzde 50 ye ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Bugün dünya genelinde 9 bin şehir bulunduğunu söyleyen Sefıanı, aracı şehirlerin hükümetler ve uluslararası örgütler bağlamında seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmaları yönünde UCLG-MEWA olarak 2004 yılından beri etkin hizmetlerin yürütüldüğüne dikkat çekti.

ARACI ŞEHİRLER METREPOL VE KÜÇÜK ŞEHİRLER ARASINDA BİR KÖPRÜ

UCLG Başkanı Parks Tau’da, Nevşehir’de bulunmaktan ve böyle bir foruma katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Aracı kentlerin yapısal anlamda daha güçlü olmaları adına dayanışma ve aralarındaki bilgi paylaşımını en üst noktalara ulaştırılması düşüncesi içerisinde olduğunu aktaran Tau, metropol ve daha küçük şehirler arasında ekonomi başta olmak üzere kültürel ve sosyal gelişimlerde de önemli bir konumda bulunan aracı şehirlerin sorunlarının en temel anlamda çözümü amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

DEMOKRASİ, EKONOMİNİN EŞİT DAĞILIMINDA ARACI ŞEHİRLER ÖNEMLİ

UCLG Saymanı ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’de, forumun katılımcı ülkelere hayırlı olmasını temenni etti. Köşker burada yaptığı konuşmada, \"Aracı şehirler demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesi hem de ekonominin eşit dağılması anlamında kişilerin ülke katkısına fayda sağlaması anlamında önemlidir\" diye konuştu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ da kendilerinin mevzuatın kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda şehirleri imar etme çalışması yaptıklarını dile getirdi. Aktaş, bugün özellikle İslam dünyasına yönelik ortaya konulmaya çalışılan insanlık dışı uygulamalara karşı özellikle İslam coğrafyasına hitap eden UCLG(MEWA) gibi teşkilatların etkin şekilde tüm dünyaya mazlumların sesini duyurmasını istedi. Daha sonra forumun düzenlenmesine yaptığı katkılardan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e ,UCLG(MEWA) Başkan ve yöneticilerince çeşitli hediyeler takdim ederken, Ünver’de forum organizasyonuna katkıda bulunanlara çeşitli hediyeler verdi.



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