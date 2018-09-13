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Nevşehir'de aranan 2 kişi yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, çeşitli suçlardan aranan 1'i Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı

13 Eylül 2018 13:25

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de, çeşitli suçlardan aranan 1\'i Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Suriyeli şüpheli tutuklandı.
Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Niğde adli makamlarınca kesinleşen adli para cezasını ödemediği için aranan Y.D.\'nin noterde işlem yaptırdığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, Y.D.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D., savcılıkta kesinleşen adli para cezasını ödeyince serbest bırakıldı.
Adana\'da işlediği bir suç nedeniyle hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu Z.E. yakalandı. Z.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na gönderildi.

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