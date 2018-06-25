Nevşehir'de Ak Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'de 27\'nci dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti 2, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1 milletvekili çıkardı.

Ak Parti\'den milletvekili seçilen ve eczacı olan Mustafa Açıkgöz, 10 Kasım 1971\'de Nevşehir\'de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitiren Açıkgöz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. 25- 26\'ncı dönemde Nevşehir Milletvekili seçilen Açıkgöz, 26. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Açıkgöz, evli ve 2 çocuk babası.

Ak Parti\'den milletvekili seçilen Yücel Menekşe, 1 Nisan 1963 tarihinde Nevşehir’de doğdu .Menekşe, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 3 kız çocuk babası olan Menekşe, bilgisayar sektöründe öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 1989 yılında memleketi Nevşehir’e dönen Menekşe, bilgisayar firması kurdu. Halen Özel Kardelen Koleji\'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Menekşe, 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti\'nin kuruluşu ile partinin üyesi oldu. Nevşehir Belediye Meclisi üyeliği de yapan Menekşe, 10 yıl kesintisiz Nevşehir Belediye Başkanvekili olarak da görev yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi\'nden (CHP) milletvekili seçilen ve avukat olan Faruk Sarıaslan, Nevşehir\'in Kozaklı ilçesi, Kanlıca beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kozaklı\'da tamamladıktan sonra Kayseri Lisesi\'nden, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun oldu. 1981 yılından itibaren Ankara Barosu\'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdüren Sarıaslan, 1990-1992 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2001 -2002 yıllarında Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Komisyon üyeliğinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası.

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