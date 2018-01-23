Nevşehir'de; Afrin harekatı için dua edildi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetlerince, Suriye’nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Nevşehir genelindeki camilerde kılınan sabah namazı sonrası Mehmetçiğe dua edildi.

Merkez Kurşunlu Camii’ndeki sabah namazına Vali İlhami Aktaş, Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri de katıldı. Kılınan sabah namazının ardından Fetih suresi okunması ardından İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik için dua yaptırıldı. Sabah namazı ve yapılan duaların ardından cemaate çorba ikram edildi.



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