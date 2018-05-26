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Nevşehir'de 4 sınav jokeri yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavına başkasının yerine girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı

26 Mayıs 2018 19:25

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavına başkasının yerine girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, MTSK sınavına başkalarının yerine girmeye çalıştığı belirlenen M.S.S., İ.Ç., K.K. ve H.Z. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında \'Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması ve Resmi Belgede Sahtecilik\' suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.
Nevşehir\'de son 2 ay içinde polis ekiplerinin Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığı çalışmalarda başkalarının yerine sınava girmeye çalıştığı belirlenen 9 kişinin yakalandığı belirtildi.

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