Nevşehir'de 4 sınav jokeri yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavına başkasının yerine girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, MTSK sınavına başkalarının yerine girmeye çalıştığı belirlenen M.S.S., İ.Ç., K.K. ve H.Z. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında \'Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması ve Resmi Belgede Sahtecilik\' suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.

Nevşehir\'de son 2 ay içinde polis ekiplerinin Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığı çalışmalarda başkalarının yerine sınava girmeye çalıştığı belirlenen 9 kişinin yakalandığı belirtildi.