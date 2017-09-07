Nevşehir'de 2 çocuk boğazları kesilerek öldürüldü

Nevşehir'de oturan Afgan ailenin 2 çocuğu, evlerinde boğazları kesilerek öldürüldü. 2 çocuğunun amcaları tarafından bıçakla öldürüldüğü iddia edildi.

DHA'nın haberine göre, Nevşehir’in merkez İbrahimpaşa Mahallesi Demirhafız Caddesi’ndeki bir evde 2 yıldır oturan Afganistan uyruklu Rahime ailesinin evinden, öğle saatlerinde 32 yaşındaki anne Buram Rahime’nin çığlıkları duyuldu.

Eve giden komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, ailenin 5 yaşındaki Sahar ve 3 yaşındaki Rustam adlı 2 erkek çocuğunun boğazları kesilmiş cesetleriyle karşılaştı.

Cesetler olay yeri araştırma ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan anne Buram Rahime de hastanede tedavi altına alındı. Afgan kadın kendisi ve çocuklarını kayınbiraderi R.R.’nin bıçakladığını iddia etti. Polis, R.R.’nin yakalanması için çalışma başlattı.