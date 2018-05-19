Nevşehir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Nevşehir\'deki bayram kutlamaları, Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kutlamalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. Kutlamalara; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin, Vali Yardımcısı Ahmet Soley, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşması ve Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Mustafa Ünlüer’in günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından törende; şiirler okundu ve spor gösterileri yapıldı. Çeşitli branşlarda dereceye giren sporcu öğrenci ve takımlarına kupa ve madalyaları Vali İlhami Aktaş tarafından verildi. Törene katılan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Vali İlhami Aktaş, dereceye giren sporcu öğrencilere başarılarının devamını dileyerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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