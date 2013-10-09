Nevşehir Üniversitesi'nin adı değişiyor, Aydınlar ilçesi Tillo oluyor

AKP milletvekillerinin verdiği teklifle Nevşehir Üniversitesi’nin adının Hacı Bektaş-ı Veli, Siirt’in Aydınlar ilçesinin adı da Tillo olarak değiştiriliyor. Siirt’in Aydınlar ilçesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da memleketi. Teklifin komisyondaki görüşmelerine bayramdan sonra başlanacak.

"Bir Üniversite Adı ile Bir İlçe Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi"ne, AKP Nevşehir Milletvekilleri Ahmet Erdal Feralan, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider ile AK Parti Siirt Milletvekilleri Osman Ören ve Afif Demirkıran imza attı.

Teklifin gerekçesinde, bugüne kadar üniversitelerin bazılarına toplum tarafından sevilen önemli şahsiyetlerin isimlerinin verildiği belirtilerek, bunlara örnek olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi gösterildi.

Kanun teklifiyle Nevşehir Üniversitesi'nin adının, Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi olarak değiştirilmesinin amaçlandığı ifade edilen gerekçede, "Böylece, tarihimizin bir büyük şahsiyetinin, gönül mimarının ismi, kabrinin bulunduğu Nevşehir'deki üniversiteye verilmiş olacaktır" denildi.

Kanun teklifi ile Siirt'in Aydınlar ilçesinin adının Tillo olarak değiştirilmesinin de öngörüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çok eski dönemlerden beri bir kültür ve medeniyet merkezi olarak bilinen Tillo, Arapça ve Süryanice'de 'yüksek yer, mertebe' anlamlarına gelmektedir. Osmanlılar döneminde Tillo adı; dini ilimler ile astronomi, matematik, tıp, fizik, kimya gibi müspet ilimlerde zirveye ulaşan medreseleri ile anılır olmuştur. Ülkemizde Siirt'in Aydınlar ilçesinin Tillo olarak anıldığı bilinen bir gerçektir. 10 Ekim 1957 tarihli kararname ile belediye, 18 Mayıs 1990 tarihinde 3647 sayılı kanun ile de ilçe olan Tillo'nun adı, Aydınlar olarak değiştirilmiş ancak; yerleşim yerinin adının tüm dünyada Tillo olarak biliniyor olması sebebi ile Aydınlar ismi başta bölge olmak üzere ülkemizde ve dünyada kabul görmemiştir. Bu isim problemi ilçenin tanıtımında ve gelişmesinde olumsuz bir rol oynamıştır. Teklif ile ilçeye adının değiştirilerek bilinen, kabul gören eski isminin verilmesi amaçlanmıştır."