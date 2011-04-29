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Politika

NEVŞEHİR, NİĞDE, ORDU, OSMANİYE KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:24

-NEVŞEHİR, NİĞDE, ORDU, OSMANİYE KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre, Nevşehir'in milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Ahmet Erdal Feralan      2- Murat Göktürk      3- Ebu Bekir Gizligider           DEMOKRAT PARTİ           1- İlhan Gültekin      2- Mehmet Ali Türkcan      3- Mustafa Orhan           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Bülent Yumuş      2- Atılgan Sert      3- Hilmi Bülent Tekiner           EMEK PARTİSİ           1- Mustafa Tarlacı      2- Ali İhsan Keser      3- Ekrem Gerçeker           MİLLET PARTİSİ           1- Hasan Günenç      2- Haşim Akkurt      3- Yahya Şöhretli           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Fatma Sibel Lilioğlu      2- Gürkan Topraklı      3- Ali Çelik           SAADET PARTİSİ           1- Kenan Tetik      2- Osman Arıkan      3- Cemalettin Özdemir           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Serap Karagöz      2- Türkan Dal      3- Tuğçe Yılmaz           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Miktat Şahin      2- Hulusi Eryılmaz      3- Muhammed Sayılan           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Sahir Solmaz      2- Mehmet Varol      3- Semra Kılıç           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Ömer Kaya Aksoy      2- Erdoğan Genç      3- Şerife Şen           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Nazife Gülçin Bostancı      2- Yüksel Yüksek      3- Hüseyin Karabacak           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Okan Arkun      2- Aziz Tanyıldızı      3- Efrail Esirik           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Sefer Tavukçu      2- Emir Kabaktepe      3- Erdal Bayram           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Osman Kılıç      2- Ali Torun      3- Fuat Çifçibaşı           BAĞIMSIZ           - Tarkan Tekeoğlu -NİĞDE KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre Niğde'nin milletvekili adayları şöyle:       ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Alpaslan Kavaklıoğlu      2- Ömer Selvi      3- Erdoğan Özegen           DEMOKRAT PARTİ           1- Cengiz Sefer      2- Nihat Özbek      3- Yusuf Tıkır           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Doğan Şafak      2- Ahmet Oğuz Özmen      3- Ömer Fethi Gürer           EMEK PARTİSİ           1- Ayşen Güven      2- Ercan Karakaya      3- Nezihe Seyhan           MİLLET PARTİSİ           1- Hidayet Özkan      2- Mehmet Alp      3- Naci Yılmaz           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Bayram Zırh      2- Cüneyt Çabuk      3- Veysel Yarayan           SAADET PARTİSİ           1- Nihat Altıparmak      2- Mahmut Karaca      3- Abdülnafi Yılmaz           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Yusuf Adıyaman      2- Hasan Türkeş      3- Bülent İnce           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Hikmet Bekil      2- Hasan Hüseyin Alınak      3- Mahide Yaramış           DOĞRUYOL PARTİSİ           1- Hüsniye Onay      2- Abdulgani Öztürk      3- Mehmet Kenanoğlu           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Ergül Sakarya      2- Hülya Tekin      3- Ayşe Vural           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Ömer Yıldırım      2- Fatih Aksel      3- Mahmut Çam           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Bünyamin Karataş      2- Hasan Hüseyin Gezer      3- Hacı Ahmet Kılınç           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Dilek Tavukçuoğlu      2- Rasim Koç      3- Enver Yücel           BAĞIMSIZ           -Mehmetemin Akyüz -ORDU KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre, Ordu'nun milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- İdris Naim Şahin      2- Mustafa Hamarat      3- Fatih Han Ünal      4- İhsan Şener      5- Harun Çakır      6- Mustafa Çaya           DEMOKRAT PARTİ           1- Sebahattin Öztürk      2- Yakup Halıcı      3- Özer Yücel      4- Bahtiyar Yamaner      5- İbrahim Ayhan Mağden      6- Mehmet Şahin           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- İdris Yıldız      2- İdris Sami Tandoğdu      3- Şanser Eren      4- Gökhan Karayel      5- Emine Yücetürk      6- Süleyman Çelenk           EMEK PARTİSİ           1- Yasemin Anıl Poyraz      2- Nazım Yüksel      3- Elvan Korkmaz      4- Gülten Üzüm      5- Ayşe Bulut      6- Nizam Kaya           MILLET PARTİSİ           1- Kadir Çalışkan      2- Mehmet Beğendi      3- Metin Şahap      4- Mehmet Doğan      5- Mehmet Fatih Algül      6- Necdet Zorlutuna           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Cem Yılmaz      2- Mustafa Sakarya      3- Büşra Tunca      4- Birsen Limoncu Birbilen      5- Emre Kıtlık      6- Mustafa Kayaurun           SAADET PARTİSİ           1- Adem Sevgi      2- Veysel İlhan      3- Adem Akbulut      4- Belgin Tok      5- Birol Ocak      6- Ahmet Fidan           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Fahri Apaydın      2- Nazlı Ceylan      3- Zekeriya Özkan      4- Erol Türker      5- Müjgen Yıldız      6- Zeki Satı           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Mustafa Kemal Şahin      2- Hasan Kartal      3- Kadir Aydın      4- Güzide Baş Korkmaz      5- İzzet Nuhoğlu      6- Tuğba Kılıç           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Yener Yıldırım      2- İsmail Faruk Aksu      3- Mehmet Onur Sarıhan      4- Ahmet Erkan Birben      5- Muammer Demir      6- Cihan Çevirme           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Gökhan Çakmak      2- Taner Yılmaz      3- Erdem Nalbant      4- Sedat Temir      5- Ferhat Gökce      6- Gürsel Yıldız           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Zikri Demiröz      2- Atanur Güneysu      3- Diler Güneytepe      4- Gülseren Baykara      5- Derya Kündür      6- Gülnur Anlar           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Engin Yılmaz      2- Atilla Birsen      3- Emre Şafak      4- Ali Kemal Ocak      5- Süleyman Oral      6- Yılmaz Yılmaz           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Metin Gündoğdu      2- Erol Özkan      3- Perihan Ersoy      4- Tuncer Usta      5- Yasin Gökhan      6- Selim Önal           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Turgay Altunışık      2- Adil Yalın      3- Gürkan Gözükan      4- Işın Ertürk      5- Gülşen Kırca      6- Sunay Kaşdan           BAĞIMSIZ           - Murat Hazinedar -OSMANİYE KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre, Osmaniye'nin milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1-Suat Önal      2-Durdu Mehmet Kastal      3-Mustafa Dayangaç      4-Abdulkadir Şahin           DEMOKRAT PARTİ           1-Ali Dinç      2-Hasan Kaya      3-Malik Sökmen      4-Erdinç Say           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1-Baha Ünlü      2-Nihat Çerçi      3-Ünal Köksal      4-İrfan Erdem           MİLLET PARTİSİ           1-İlyas Demirdüzen      2-Bekir Örün      3-Meral Güneş Ata      4-Miyase Kabcı           SAADET PARTİSİ           1-Yüksel Orman      2-Ömer Çiçek      3-Osman Onur      4-Harun Karaburç           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1-Kemal İspir      2-Ökkeş Curacoğlu      3-Durdane Köksaldı      4-Hacı Akbay           HALKIN SESİ PARTİSİ           1-İrfan İlker Şanlı      2-Osman Taşkıran      3-Fatih Gök      4-Mehmet Sünbül           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1-Devlet Bahçeli      2-Hasan Hüseyin Türkoğlu      3-Akif Küçükcan      4-İbrahim Karayiğit           DOĞRU YOL PARTİSİ           1-Özgür Göktürk      2-Halil Arslan      3-Naim Canbolat      4-Hakan Çiçek           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1-Samet Beyaz      2-Gökhan Demir      3-Gülçin Baş      4-Önder Doğan Doğanay           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1-Ömer Cinkara      2-Ahmet Fettahlıoğlu      3-Emine Çifçi      4-Sevgi Güngör           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1-İsmail Gümüş      2-Aslan Düz      3-Süleyman Özer      4-Abdulkadir Yeşildemir           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1-Feramuz Kabalcı      2-Mustafa Tuncer      3-Ahmet Çiçekli      4-Cemal Kınış           BAĞIMSIZ           -Halis Efe      -Kamuran Babrak

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