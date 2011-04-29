-NEVŞEHİR, NİĞDE, ORDU, OSMANİYE KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre, Nevşehir'in milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Ahmet Erdal Feralan 2- Murat Göktürk 3- Ebu Bekir Gizligider DEMOKRAT PARTİ 1- İlhan Gültekin 2- Mehmet Ali Türkcan 3- Mustafa Orhan CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Bülent Yumuş 2- Atılgan Sert 3- Hilmi Bülent Tekiner EMEK PARTİSİ 1- Mustafa Tarlacı 2- Ali İhsan Keser 3- Ekrem Gerçeker MİLLET PARTİSİ 1- Hasan Günenç 2- Haşim Akkurt 3- Yahya Şöhretli LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Fatma Sibel Lilioğlu 2- Gürkan Topraklı 3- Ali Çelik SAADET PARTİSİ 1- Kenan Tetik 2- Osman Arıkan 3- Cemalettin Özdemir HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Serap Karagöz 2- Türkan Dal 3- Tuğçe Yılmaz HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Miktat Şahin 2- Hulusi Eryılmaz 3- Muhammed Sayılan MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Sahir Solmaz 2- Mehmet Varol 3- Semra Kılıç DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Ömer Kaya Aksoy 2- Erdoğan Genç 3- Şerife Şen TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Nazife Gülçin Bostancı 2- Yüksel Yüksek 3- Hüseyin Karabacak MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Okan Arkun 2- Aziz Tanyıldızı 3- Efrail Esirik BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Sefer Tavukçu 2- Emir Kabaktepe 3- Erdal Bayram DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Osman Kılıç 2- Ali Torun 3- Fuat Çifçibaşı BAĞIMSIZ - Tarkan Tekeoğlu -NİĞDE KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre Niğde'nin milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Alpaslan Kavaklıoğlu 2- Ömer Selvi 3- Erdoğan Özegen DEMOKRAT PARTİ 1- Cengiz Sefer 2- Nihat Özbek 3- Yusuf Tıkır CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Doğan Şafak 2- Ahmet Oğuz Özmen 3- Ömer Fethi Gürer EMEK PARTİSİ 1- Ayşen Güven 2- Ercan Karakaya 3- Nezihe Seyhan MİLLET PARTİSİ 1- Hidayet Özkan 2- Mehmet Alp 3- Naci Yılmaz LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Bayram Zırh 2- Cüneyt Çabuk 3- Veysel Yarayan SAADET PARTİSİ 1- Nihat Altıparmak 2- Mahmut Karaca 3- Abdülnafi Yılmaz HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Yusuf Adıyaman 2- Hasan Türkeş 3- Bülent İnce MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Hikmet Bekil 2- Hasan Hüseyin Alınak 3- Mahide Yaramış DOĞRUYOL PARTİSİ 1- Hüsniye Onay 2- Abdulgani Öztürk 3- Mehmet Kenanoğlu TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Ergül Sakarya 2- Hülya Tekin 3- Ayşe Vural MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Ömer Yıldırım 2- Fatih Aksel 3- Mahmut Çam BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Bünyamin Karataş 2- Hasan Hüseyin Gezer 3- Hacı Ahmet Kılınç DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Dilek Tavukçuoğlu 2- Rasim Koç 3- Enver Yücel BAĞIMSIZ -Mehmetemin Akyüz -ORDU KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre, Ordu'nun milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- İdris Naim Şahin 2- Mustafa Hamarat 3- Fatih Han Ünal 4- İhsan Şener 5- Harun Çakır 6- Mustafa Çaya DEMOKRAT PARTİ 1- Sebahattin Öztürk 2- Yakup Halıcı 3- Özer Yücel 4- Bahtiyar Yamaner 5- İbrahim Ayhan Mağden 6- Mehmet Şahin CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- İdris Yıldız 2- İdris Sami Tandoğdu 3- Şanser Eren 4- Gökhan Karayel 5- Emine Yücetürk 6- Süleyman Çelenk EMEK PARTİSİ 1- Yasemin Anıl Poyraz 2- Nazım Yüksel 3- Elvan Korkmaz 4- Gülten Üzüm 5- Ayşe Bulut 6- Nizam Kaya MILLET PARTİSİ 1- Kadir Çalışkan 2- Mehmet Beğendi 3- Metin Şahap 4- Mehmet Doğan 5- Mehmet Fatih Algül 6- Necdet Zorlutuna LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Cem Yılmaz 2- Mustafa Sakarya 3- Büşra Tunca 4- Birsen Limoncu Birbilen 5- Emre Kıtlık 6- Mustafa Kayaurun SAADET PARTİSİ 1- Adem Sevgi 2- Veysel İlhan 3- Adem Akbulut 4- Belgin Tok 5- Birol Ocak 6- Ahmet Fidan HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Fahri Apaydın 2- Nazlı Ceylan 3- Zekeriya Özkan 4- Erol Türker 5- Müjgen Yıldız 6- Zeki Satı HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Mustafa Kemal Şahin 2- Hasan Kartal 3- Kadir Aydın 4- Güzide Baş Korkmaz 5- İzzet Nuhoğlu 6- Tuğba Kılıç MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Yener Yıldırım 2- İsmail Faruk Aksu 3- Mehmet Onur Sarıhan 4- Ahmet Erkan Birben 5- Muammer Demir 6- Cihan Çevirme DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Gökhan Çakmak 2- Taner Yılmaz 3- Erdem Nalbant 4- Sedat Temir 5- Ferhat Gökce 6- Gürsel Yıldız TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Zikri Demiröz 2- Atanur Güneysu 3- Diler Güneytepe 4- Gülseren Baykara 5- Derya Kündür 6- Gülnur Anlar MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Engin Yılmaz 2- Atilla Birsen 3- Emre Şafak 4- Ali Kemal Ocak 5- Süleyman Oral 6- Yılmaz Yılmaz BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Metin Gündoğdu 2- Erol Özkan 3- Perihan Ersoy 4- Tuncer Usta 5- Yasin Gökhan 6- Selim Önal DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Turgay Altunışık 2- Adil Yalın 3- Gürkan Gözükan 4- Işın Ertürk 5- Gülşen Kırca 6- Sunay Kaşdan BAĞIMSIZ - Murat Hazinedar -OSMANİYE KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre, Osmaniye'nin milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1-Suat Önal 2-Durdu Mehmet Kastal 3-Mustafa Dayangaç 4-Abdulkadir Şahin DEMOKRAT PARTİ 1-Ali Dinç 2-Hasan Kaya 3-Malik Sökmen 4-Erdinç Say CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1-Baha Ünlü 2-Nihat Çerçi 3-Ünal Köksal 4-İrfan Erdem MİLLET PARTİSİ 1-İlyas Demirdüzen 2-Bekir Örün 3-Meral Güneş Ata 4-Miyase Kabcı SAADET PARTİSİ 1-Yüksel Orman 2-Ömer Çiçek 3-Osman Onur 4-Harun Karaburç HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1-Kemal İspir 2-Ökkeş Curacoğlu 3-Durdane Köksaldı 4-Hacı Akbay HALKIN SESİ PARTİSİ 1-İrfan İlker Şanlı 2-Osman Taşkıran 3-Fatih Gök 4-Mehmet Sünbül MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1-Devlet Bahçeli 2-Hasan Hüseyin Türkoğlu 3-Akif Küçükcan 4-İbrahim Karayiğit DOĞRU YOL PARTİSİ 1-Özgür Göktürk 2-Halil Arslan 3-Naim Canbolat 4-Hakan Çiçek TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1-Samet Beyaz 2-Gökhan Demir 3-Gülçin Baş 4-Önder Doğan Doğanay MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1-Ömer Cinkara 2-Ahmet Fettahlıoğlu 3-Emine Çifçi 4-Sevgi Güngör BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1-İsmail Gümüş 2-Aslan Düz 3-Süleyman Özer 4-Abdulkadir Yeşildemir DEMOKRATİK SOL PARTİ 1-Feramuz Kabalcı 2-Mustafa Tuncer 3-Ahmet Çiçekli 4-Cemal Kınış BAĞIMSIZ -Halis Efe -Kamuran Babrak