Nevşehir'de, yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu

Nevşehir'de, yılbaşı öncesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içki operasyonu düzenlendi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında, Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yapılan operasyonda; M.A. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 732 şişe bin 98 litre kaçak şarap ve bir 448 adet basıma hazır sahte bandrol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında; Hacıbektaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. (ANKA)