Nevşehir Belediyespor, Silivrispor maçına galibiyet için çıkacak

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) -



TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor\'un, 4 Kasım Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Silivrispor ile oynayacağı karşılaşmada hedefi, 3 puan elde ederek galibiyet serisini başlatmak. Teknik direktör Cüneyt Tiryaki, \'\'Çok iyi bir ekibe sahibiz, ancak galibiyet hasretimiz var. Silivri galibiyeti ile bu hasreti dindirmeyi amaçlıyoruz\'\' dedi.

Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor, pazartesi gününden itibaren başlattığı Silivrispor karşılaşmasının hazırlıklarını, Nar Beldesi\'ndeki kendi tesislerinde sürdürüyor. Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Silivrispor önüne mutlak 3 puan parolası ile hazırlandıklarını belirtti. Kaya, \'\'Şanssızlığımızı Silivrispor’u yenerek kırmak istiyoruz. Çok iyi bir oyun sergileyen ekibimizin bu başarısını 3 puan serileri ile de taçlandırmak istiyoruz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımızın da destekleri ile 4 Kasım Pazar günü saat 13.30’da Gazi Stadı’nda oynayacağımız Silivrispor karşılaşmasına davet ediyorum. Taraftarlarımızın destekleri ile hedeflediğimiz çıkışa başlayıp, kaliteli oyunumuzu galibiyet serileri ile sürdürme kararlılığı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki de, Silivrispor maçı öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Çok iyi bir takıma sahip olduklarını söyleyen Tiryaki, galibiyet hasretini de Silivrispor’u kendi saha ve seyirci üstünlüğü ile yenerek gidermek istediklerini ifade etti. Tiryaki, şunları söyledi:

\'\'Silivrispor karşılaşması için çok güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok iyi bir ekibe sahibiz, ancak galibiyet hasretimiz var. Silivri galibiyeti ile bu hasreti dindirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne

kadar oynadığımız müsabakalarda puan kayıpları yaşadık. Oynadığımız güzel futbolu artık

tabelaya yansıtmak istiyoruz. Ligin ilk yarısında 30 puana ulaşma amacındayız. Bu puan,

bize ikinci yarı için ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Bizi her zaman destekleyen taraftarlarımızın bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Uzun lig maratonunda ipi göğüsleyen ekip biz olacağız. Gerçekten çok iyi bir futbol oynuyoruz ve bundan da keyif alıyoruz. Bu güzel futbolu tabelaya da yansıtarak galibiyet serilerine başlayacağız ve Silivrispor bunun başlangıcı olacaktır. Tüm taraftarlarımızı Silivrispor önünde bizleri desteklemeleri için Gazi Stadına davet ediyoruz.”

Nevşehir Belediyespor’un deneyimli oyuncusu Melih Gökçek Tita ise çok kaliteli bir futbol

ortaya koyduklarını belirterek, Silivri önünde kazanan ekip olacaklarına inandığını söyledi.

Tita, Nevşehir çok güzel bir şehir, taraftarlarımız da gerçekten çok güzel. İnanıyorum ki Silivrispor önünde iyi bir performans ile kazanan ekip biz olacağız\'\' diye konuştu.

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