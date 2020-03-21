Nevşehir Belediyesi: Yaşlı ihbar hattı ALO 153; sokakta görürseniz arayın

Nevşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında 65 yaş üzerindeki vatandaşların evlerinin dışına çıkmasına sınırlama getirmesinin ardından sosyal medya hesabından "Yaşlı ihbar hattı ALO 153; sokakta görürseniz arayın" paylaşımı yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın kararının ardından Nevşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:
"Yaşlı ihbar hattı ALO 153 ... 65 yaş üstü insanları sokakta görürseniz arayın."
Belediyenin paylaşımı yarım saat içinde binlerce retweet ve beğeni aldı.
Öte yandan bakanlığın genelgesine göre, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek.