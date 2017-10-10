Nevşehir Belediye Başkanı Ünver, Ampute Milli Takımı'nı Kapadokya'ya davet etti

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)- NEVŞEHİR Belediye Başkanı Hasan Ünver Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı\'nı aileleriyle birlikte Kapadokya’ya davet etti.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası Finali\'nde İngiltere’yi 2-1 mağlup eden Ampute Milli Takımı\'nı tebrik eden Belediye Başkanı Hasan Ünver, takımı aileleriyle birlikte Kapadokya’ya davet etti. Ünver yaptığı açıklamada “Vodafone Park’ta 40 bin kişinin desteğiyle bize büyük bir şampiyonluk armağan eden Ampute Milli takımımızın tüm futbolcuları, ülkemize de büyük bir sevinç yaşattılar. Yürekleriyle ve inançlarıyla çıktıkları final müsabakasında, İngiltere’yi 2-1 yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan yiğitlerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, aileleriyle birlikte onları Kapadokya bölgesinde misafir etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyarım” diye konuştu.

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