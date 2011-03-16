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Yaşam

NEVRUZ'DA İLK KUTLAMA IĞDIR'DA IĞDIR (A.A)

16 Mart 2011 12:12

-NEVRUZ'DA İLK KUTLAMA IĞDIR'DA  IĞDIR (A.A) - 15.03.2011 - Iğdır'da bir gelenek haline gelen Nevruz Bayramı kutlamaları başladı. Nevruz Bayramı için dün gece geç saatlere kadar devam kutlamalarda Iğdır'da yaşayan Azeri Türkleri, evlerinin önünde ateş yakarak, üstünden atladı. Kutlamalara katılan çocuklar ellerinde poşetlerle kapı kapı gezerek ''Bayramcalık'' da denilen çerezleri topladı. Vatandaşlar ise kırmızıya boyanmış yumurtaları tokuşturdu. Kentteki kadınlar da yine gelenekler çerçevesinde evlerde kapı pencere dinleyip niyet tuttu,, nişanlı kızlara  ''yed-i levin'' denilen yedi çeşit meyve ve çerezden oluşan yiyecekler ''Honca '' tepsi içinde hediyelerle birlikte gönderildi. Tüm Türkiye'de 21 Mart'ta kutlanacak Nevruz Bayramı kutlamaları Iğdır'da 6 gün öncesinden başladı.  Iğdır merkeze bağlı Küllük Köyünde kutlamaları organize eden Pozitif Düşünce Platformu üyeleri, köy meydanında kuru yemiş dağıttı, mani ve türküler söylendi. Renkli yumurta tokuşturuldu. Kutlamalara katılanlar ateş üzerinden atlayarak, gelecek yıla kadar tüm kötülüklerin kendilerinden uzak durması için dilekte bulundu. Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Aslantürk Akyıldız, Iğdır'da geleneksel Nevruz Bayramı kutlanmasıyla ilgili, ''Salıyı çarşambaya bağlayan geceye ''Ahir-çerşenbe'' denir. Bu gece bahçe temizliğinden toplanan çalı çırpılar yakılır. Ateşten atlayanlar 'ağılığım uğurluğum bütün hasatlıklarım bu ateşin üstüne' derler. En az yedi kuru ve yaş yemişten oluşan 'yed-i levin' gecesi yapılır.  Kırmızıya boyanan yumurtalar  tokuşturulur. 'Gapı pusma' adeti ise genç kızların niyet tutarak komşu kapılarını dinlemeleri ile ilgilidir. İlk duyulan söz, yeni yılın lehine veya aleyhine yorumlanmasına neden olur.''

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