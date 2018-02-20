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Nevruz'da çalınan ıslık 'terör örgütü propagandası' sayıldı; 27 yıla kadar hapisleri isteniyor

"Kürt sanatçının şarkısını ıslık olarak söylüyordum"

20 Şubat 2018 18:09

Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde Nevruz kutlaması yapan 12 öğrenci hakkında çeşitli suçlardan 8 yıldan 27,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, öğrencilerden Hüseyin K. ve Suat Mustafa Ş.'nin için "olay günü gerilla marşı olarak adlandırılan, cebir, şiddet, tehdit çağrılarının bulunduğu marşı, ıslık çalmak suretiyle seslendirerek, terör örgütü propagandası suçu işledikleri " iddiasında bulunuldu.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde, 20 Mart 2017 günü  yapılan Nevruz kutlaması sırasında öğrencilere müdahale eden polis, 17 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 17 öğrenci hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öğrencilerden 5'i hakkında takipsizlik kararı verilirken, 12 öğrenci hakkında ise 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek', 'Silahlı terör örgütü adına suç işleme' 'Görevli memura mukavemet' ve 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlamalarıyla 8 yıldan 27.5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Islıkla örgüt propagandası

İddianamede, öğrencilerden Suat Mustafa Ş. ve Hüseyin K.’ye ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek’ suçlamasının yanı sıra bir suçlama daha yöneltildi. Bu suçlama iddianamede şöyle ifade edildi: “Cebir, şiddet, tehdit çağrılarının bulunduğu marşı, ıslık çalmak suretiyle seslendirerek, terör örgütü propagandası yapmak.”

"Kürt sanatçının şarkısını ıslık olarak söylüyordum"

Islık çalarak örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında  dava açılan Suat Mustafa Ş. iddianameye yansıyan ifadesinde, "Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Olay yerinden geçtiğim sırada sivil giyimli bir kişi yanıma gelerek, polis olduğunu söyledi ve kolumdan tutup götürmek istedi. Kendisine kimlik sordum, ancak göstermedi. Sonra 4-5 polis beni alarak götürdü. Polis memurlarının yüzüne karşı tahrik edici bir şekilde herhangi bir örgüt marşını ıslıkla çalmadım. Bir Kürt sanatçının şarkısını ıslık olarak söylüyordum. Bu şarkının örgüt marşı olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul kabul edildi. 12 öğrencinin yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi. (DHA)

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