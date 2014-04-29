Nevruz'a katılan 10 öğrenciye soruşturma

Bingöl Üniversitesi’nde, 19 Mart 2014 tarihinde üniversite kampüsünde 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla yapılan Nevruz kutlamasına katılan 10 öğrenciye ‘izinsiz gösteri’ iddiasıyla soruşturma açıldı. Haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerin çoğunun üniversitede faaliyet gösteren “Topluluk ve Doğa Kulübü” ile “Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Derneği”ne üye olduğu öğrenildi. Topluluk ve derneğe üye 10 öğrenci hakkında da 17 Mart’ta düzenledikleri Halepçe Katliamı anması nedeniyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

19 Mart 2014’te Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin arkasındaki meydanda yapılan Nevruz kutlamasına 2 bin 500’e yakın öğrenci katıldı. Geçen yıl Rektör Gıyasettin Baydaş’ın yer aldığı törene katılan 10 öğrenci hakkında Bingöl Üniversitesi Soruşturma Komisyonu’nca soruşturma açıldı. Soruşturma evrakında yapılan açıklamada kutlamanın ‘’izinsiz’’ olduğu ve katılan öğrencilerin güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma açılan öğrencilerin 29 Nisan 2014 tarihine kadar yazılı savunmaları istenirken, haklarında soruşturma açılan öğrenciler, “Topluluk ve Doğa Kulübü” ile “Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Derneği”ne üye oldukları için haklarında soruşturma açıldığını öne sürdü.

Muhalif topluluklara üyeler

Hakkında soruşturma açılan öğrencilerden, Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Derneği üyesi Ünal Düz “2 bin 500 kişi arasında 10 kişiye soruşturma açılmasının nedeni bu öğrencilerin üniversite yönetimine muhalefet eden dernek ya da kulübe üye olması” diye konuştu.

Soruşturma açılan isimlerden Cahide Özer ise “Herhangi bir derneğe ya da topluluğa üye olmamama rağmen, sadece arkadaş grubum üyelerden oluştuğu için hakkımda soruşturma açıldı” dedi.

Savcılıktan 'Halepçe' soruşturması

Öte yandan, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda 17 Mart’ta düzenlenen Halepçe Katliamı anmasına katılan 10 öğrenci hakkında da savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Anmaya katılan 10 kişi, “izinsiz toplantı yapma” gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. “Topluluk ve Doğa Kulübü” ile “Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Derneği” üyesi 10 kişi hakkındaki soruşturmanın Rektörlük tarafından yapılan şikâyet üzerine başlatıldığı öne sürüldü.