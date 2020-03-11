HDP, Nevruz programını Diyarbakır'da açıkladı: Kayyımlara, baskıya ve savaşa cevap olacak

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da katılımı ile Diyarbakır’da Nevruz programı açıklandı. Bu yıl ki programa göre, Diyarbakır 21 Mart, İstanbul Nevruz'u ise 22 Mart'ta kutlanacak. Nevruz, 'Demokrasi, adalet ve özgürlük için meydanlara' sloganıyla kutlanacak.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Tevgera Jinen Azad (TJA), Azadî Hareketi, Kürdistan Komünistlerinin Partisi (KKP), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) ile PDK-Bakûr gibi parti ve örgütlerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda ortak metin okundu.

Ortak metnin Türkçe'sini Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Kürtçe'sini ise İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) Genel Başkanı Mehmet Kamaç okudu.

Ortak metinde bu yılki Nevruz'un savaşlara, zulüm, baskı, inkâr, kayyım politikaları ve tutuklamalara cevap olacağı belirtilirken "...Onurlu bir barışın, eşit ve özgür bir yaşamın kurulması için hayatın her alanını örgütleyeceğiz" denildi.