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HDP, Nevruz programını Diyarbakır'da açıkladı: Kayyımlara, baskıya ve savaşa cevap olacak

11 Mart 2020 13:54

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da katılımı ile Diyarbakır’da Nevruz programı açıklandı. Bu yıl ki programa göre, Diyarbakır 21 Mart, İstanbul Nevruz'u ise 22 Mart'ta kutlanacak. Nevruz, 'Demokrasi, adalet ve özgürlük için meydanlara' sloganıyla kutlanacak.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Tevgera Jinen Azad (TJA), Azadî Hareketi, Kürdistan Komünistlerinin Partisi (KKP), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) ile  PDK-Bakûr gibi parti ve örgütlerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda ortak metin okundu.

Ortak metnin Türkçe'sini Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Kürtçe'sini ise İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) Genel Başkanı Mehmet Kamaç okudu. 

Ortak metinde bu yılki Nevruz'un savaşlara, zulüm, baskı, inkâr, kayyım politikaları ve tutuklamalara cevap olacağı belirtilirken "...Onurlu bir barışın, eşit ve özgür bir yaşamın kurulması için hayatın her alanını örgütleyeceğiz" denildi.

"Bu yıl ki Newroz kayyımlara, baskıya ve savaş cevap olacak"

2020 Nevruz programı toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu yıl ki Nevruz'un savaş politikalarına, baskıya, şiddete ve kayyımlara cevap olduğunu söyledi. 

2013'teki Diyarbakır Nevruzu'nu hatırlatan Buldan, "Çözümsüzlüğü dayatmak isteyen zihniyet tüm Ortadoğu'da acılara vesile oldu" dedi.

Buldan "2013 Newrozu dikkate alınmış olsaydı, bugün yaşanan krizlerin, başta Türkiye ve Ortadoğu olmak üzere kaosların hiçbiri olmayacaktı" dedi. 

"Öcalan hâlâ barıştan yana çağrılar yapıyor"

Abdullah Öcalan'ın barış çağrısını yinelediğini ifade eden Buldan" Sayın Öcalan hâlâ aynı noktada, hâlâ vermiş olduğu mesajlarda Türkiye halklarının, Suriye halklarının,  Ortadoğu halklarının barıştan yana olan çağrılarına destek veren açıklamalar yapmaktadır" diye konuştu.  

"Ortadoğu’da barışın sağlanmasının ön şartı Kürtlerin temel haklarına kavuşmasıdır"

Toplantı söz alan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise bu yıl ki Nevruz'un tarihsel bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Sancar, "Ortadoğu’da barışın sağlanmasının ön şartı Kürtlerin temel haklarına kavuşmasıdır" dedi.
 
Sancar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bazı kesimler Kürtlerin birliğini tam olarak anlayamıyorlar. Neden bunun bu kadar vurgulandığı anlamıyorlar. Ortadoğu’da temel haklarından yoksun bırakılmış en az yüz yıldır inkar ve asimilasyona maruz kalmış, farklı ülkelerde, parçalarda yaşayan Kürtler eğer temel hakları için bir araya gelemezlerse, bu konuda bir başarıya, bir sonuca ulaşmaları zordur. Temel hakları için varoluş hakları açısından Kürtlerin bir araya gelmesi şarttır. Kürtlerin böyle bir temelde bir araya gelmeleri, tüm halklara barış ve özgürlük konusunda yeni bir kapılar açacaktır. Kürtlerin birliği başka halklara karşı değil, başka halklarla birlikte olmaktır. Başka halklarla, diğer halklarla eşitlik temelinde bir arada yaşamak için." 

 

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