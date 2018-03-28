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NEVRUZ ETKİNLİKLERİNDE GÖZALTINA ALINANLARIN 28'İ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Bakırköy'deki Nevruz etkinlikleri sırasında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 73 kişiden 28'i tutuklanırken 45'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

28 Mart 2018 02:48

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Bakırköy\'deki Nevruz etkinlikleri sırasında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 73 kişiden 28\'i tutuklanırken 45\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakırköy ilçesi Halk Pazarı\'nda 21 Mart günü gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde, terör örgütü propagandası yapmak, görevli memura hakaret, mukavemet suçlarından gözaltına alınan 73 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün Bakırköy Adliyesi\'ne sevk edilen 73 şüpheliden 28\'i tutuklanırken 45\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
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-Şüphelilerin görüntüleri

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