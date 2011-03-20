-''NEVRUZ COŞKUSU'' TÜM YURDU SARACAK ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - Baharın müjdecisi ve ''yeni gün'' olarak bilinen Nevruz Bayramı, Türkiye'nin çeşitli illerinde birçok etkinlikle kutlanacak. Ankara'daki kutlamalar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilecek. Nevruz şöleni akşam saatlerinde Gazi Üniversitesi Yerleşkesindeki gösteriler ve konserle devam edecek. Gençlik Parkı'ndaki etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşlara Nevruz pilavı ikramının yapılmasının yanı sıra kız çocuklarına yöresel bebekler, erkeklere de ahşap topaç dağıtılacak. Araştırma Eğitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran, Bakanlığın Türkiye'nin pek çok kentindeki Nevruz kutlamalarına destek verdiğini söyledi. Bu yıl ki Nevruz kutlamalarının oldukça yoğun olduğunu anlatan Evkuran, Ankara'daki etkinliklere ilişkin şu bilgileri verdi: ''Ankara'da Gençlik Parkı meydan altında saat 11.30'da başlayacak kutlamalar kapsamında, protokol konuşmaları yapılacak, Nevruz ateşi yakılacak ve demir dövülecek. TÜRKSOY tarafından davet edilen dans ve müzik gösterileri şenliğe renk katılacak. Daha sonra Nevruz pilavı ikramı yapılacak. Nevruz Bayramı'nın bir şölen havasında kutlanması gerekiyor. Biz istiyoruz ki Anadolu'da geleneksel kültür değerlerimizin, sanat ürünlerimizin de tanıtımını gerçekleştirelim. Nevruz programı da bunun için bir fırsat. Bakanlığımız artık bir gelenek haline gelen hediye dağıtımı için Anadolu'nun yerel renklerini, kadınlarımızın el emeği göz nuru folklorik yapma bebeklerini satın alıyor. Bunları öğrenciler, protokol ve vatandaşlarımıza dağıtacağız. Böylece bu sanatı yaşatan hanımlarımıza destek oluyoruz. Bu yıl koleksiyonumuza Berivan bebeklerini de ekledik. Kutlama programı akşam Gazi Üniversitesi Yerleşkesindeki halı sahada devam edecek. Burada Nevruz konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Ardından ülkemize davet edilen toplulukların gösterisi izlenebilecek.'' Evkuran, Nevruz konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencileri, velileri ve öğretmenleri kutlamalar kapsamında Ankara'da ağırlayacaklarını belirterek, ''Öğrencilerimize yönelik geziler düzenleyeceğiz. Onları da Nevruz coşkusuna ortak edeceğiz. Böylece Türkiye'nin çeşitli kentlerinden kutlamalara katılım sağlayacağız'' diye konuştu. -DİĞER KUTLAMALAR- Gençlik Parkı ve Gazi Üniversitesindeki etkinliklerin haricinde yarın Hacettepe Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi işbirliğiyle ''9. Uluslararası Nevruz Şöleni'' düzenlenecek. TÜRKSOY, kutlamaları sınırların dışına taşıyarak dans ve müzik topluluklarını ABD'ye götürecek. Kültürlerarası yakınlaşma ve medeniyetler arası diyalog sürecini desteklemek adına 2011 yılında Nevruz bayramını BM Genel Kurulu'nda kutlamak için girişim başlatan TÜRKSOY, 24 Martta Nevruz kutlamalarını New York'taki BM binasında yapacak. Washington'da devam edecek Nevruz şenlikleriyle hem zengin Türk kültürü ABD halkına daha yakından tanıtılacak, hem de kültür ve sanatın evrensel diliyle kültürler arasında yeni köprüler inşa edilecek. (ELF-JM)