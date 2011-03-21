Nevruz ateşi yakıldı, kutlamalar başladı

T24 - Nevruz, tüm yurtta kutlanırken en kalabalık kutlamalar İstanbul Kazlıçeşme Meydanı ve Diyarbakır'da yaşanıyor.



TÜRKİYE'DE NEVRUZ NASIL KUTLANIR?





Nevruz tüm Türkiye'de kutlanıyor. İstanbul'daki kutlamaların merkezi Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı... Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile bazı sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen açık hava toplantısı kapsamında meydana gelenler, 3 ayrı arama noktasından alana alınmaya başladı.

Kutlamaların yapılacağı alanda yakılacak ateş için hazırlıklar tamamlandı.Konuşmaların yapılacağı platformun önüne, Demokratik Özgür Kadın Hareketince ''Kadın kırımı, toplum kırımıdır'' yazılı pankart asıldı. Miting alanına gelenler, üzerinde Kürtçe ''Nevruz kutlu olsun'' yazılı atkı ve pankartlarla BDP bayrakları taşırken, bazıları terör örgütü elebaşı lehine slogan attı.

Kutlamaların yapılacağı alana seyyar tuvaletler kurulurken, yiyecek ve içecek stantları da açıldı. Bu arada, miting alanının etrafı bariyerlerle çevrilirken, emniyet birimleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kutlamalar nedeniyle meydan çevresindeki yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Akşam Nevruz ateşi

Akşam saatlerinde ise Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde vatandaşlar Nevruz dolayısıyla ateş yakıp halay çekti. Kutlamadan sonra yasa dışı bir grup, çöp konteynerini devirerek ateşe verdi. Slogan atan gruptakiler, polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine dağılarak ara sokaklara kaçtı.

Gaziosmanpaşa Dörtyol Heykel Parkı, Esenyurt Kıraç Mehterçeşme Mahallesi ile Atatürk Mahallesinde de yüzleri maskeli gruplar, Nevruz kutlamalarını bahane ederek, izinsiz gösteri yaptı. Çevreye molotofkokteyli atan göstericiler, polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından kaçarak uzaklaştı. Bahçelievler Yenibosna Cemevi yakınlarında izinsiz gösteri yapan bir grup da polislerin gelmesinin ardından dağıldı.

Öte yandan, Eyüp Alibeyköy Veysel Karani Camisi yanındaki boş alanda Nevruz ateşi yakıp halay çeken bir grup, terör örgütü lehine slogan attı. Polis izinsiz gösteri dolayısıyla önlem alırken, gruptakiler bir süre sonra eyleme son verdi.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları başladı

Diyarbakır'da da Barış ve Demokrasi Partisince (BDP) düzenlenen Nevruz etkinliği başladı.

BDP Diyarbakır İl Başkanlığınca, Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılacak vatandaşlar, şehrin 16 noktasından Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli özel firmalara ait araçlarla ücretsiz olarak getirildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğe gelenler, güvenlik güçlerince üzerleri alındıktan sonra alana alındı.

Etkinliğe aralarında BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de bulunduğu çok sayıda kişi katılıyor.

Etkinlik saat 16.00'da sona erecek.



"O 6 gerillayı Nevruz şehitlerinin kervanında sayıyoruz"

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, ''Libya'da özgürlük isteyen halkın taleplerine karşı hem diktatörler hem de uluslararası güç odakları bomba yağdırıyor'' dedi.

Kışanak, BDP Diyarbakır İl Başkanlığınca, Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde, Libya'da uluslararası koalisyon güçlerinin hava operasyonları başlattığını anımsatarak, bu operasyonun acilen durdurulması gerektiğini söyledi. Libya'da halkın iradesinin esas alınmasını istediklerini bildiren Kışanak, ''Libya'da özgürlük isteyen halkın taleplerine karşı hem diktatörler hem de uluslararası güç odakları bomba yağdırıyor. Her ikisini de nefretle kınıyoruz. Biz, bir an önce hem uluslararası güçlerin operasyonu durdurmasını hem de Kaddafi'nin istifa ederek, iktidarı halka teslim etmesini istiyoruz'' dedi.

Nevruz haftasında barış taleplerine operasyonla yanıt verildiğini savunan Kışanak, şöyle konuştu:

''6 gerilla yaşamını yitirdi. Bu 6 Kürt genci neden katledildi? Sayın Başbakan'a sesleniyoruz. Bu operasyonları artık durdurun. Artık gençlerin üzerine tankları, topları göndermeyin. Görüyorsun işte Kürt halkı burada özgürlük istiyor, barış istiyor, kardeşlik istiyor. Bu meydanın sesine kulak ver. Artık yeter, yeter, yeter... Biz o 6 gerillayı buradan saygıyla anıyoruz. Onları da Nevruz şehitlerinin kervanında sayıyoruz. Onların fedakarlığı, onların yiğitliği, bu ülkeye mutlaka bir gün barışı getirecektir. Saygıyla onları anıyoruz. Kürt halkı barışın yolunu gösteriyor. Çözüm önerisini her gün meydanlarda haykırıyor. Sayın Öcalan'da yol haritasıyla çözüme katkı sunmak istiyor. 2011 yılı Nevruz meydanlarından başlayarak çözüm yılı olacaktır. Biz kendimize, halkımıza güveniyoruz, halkımızın direniş ruhuna özgürlük sevdasına inanıyoruz. Demokratik özerklik, Türkiye'nin de kurtuluşudur. Demokratik Cumhuriyet ancak demokratik özerklikle ve demokrat özerk Kürdistan ile mümkündür.''