Nevruz 40 ilde kutlanacak

T24 - Nevruz'un, yaklaşık 40 ilde çeşitli etkinliklerle kutlanması bekleniyor.



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Nevruz kutlamaları nedeniyle yaklaşık 40 ilde etkinlik düzenlemesi amacıyla emniyet makamlarına başvuru yapıldı. Etkinliklerden üçünün miting şeklinde olması için talepte bulunulurken, ilk miting yarın Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilecek. Mitinge, kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu eski DTP'li ve BDP'li yöneticilerin katılması bekleniyor.



Kutlamalar kapsamında 20 Martta Van'da, 21 Martta ise Diyarbakır'da nevruz kutlamalarının geniş kapsamlı olarak yapılması bekleniyor. Etkinlik ve kutlamaların huzur ve güven içinde yapılabilmesi için illerde emniyet müdürlüklerinin geniş güvenlik önlemi alacağı, polis sayısının yetersiz olduğu illere ise diğer illerden polis takviyesinin sağlanacağı kaydedildi.





