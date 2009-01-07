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Politika

Nevroz günü tatil yapalım

DTP, Nevroz Bayramı’nın ulusal bayram statüsüne alınarak tatil ilan edilmesi amacıyla kanun teklifi verdi.

07 Ocak 2009 02:00

DTP, Nevroz Bayramı’nın ulusal bayram statüsüne alınarak tatil ilan edilmesi amacıyla kanun teklifi verdi.

DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, her yıl 21 Mart'ta kutlanan Newroz Bayramı'nın "Özgürlük ve Barış Bayramı" olarak kabul edilmesi ve ulusal bayram statüsüne alınarak, tatil ilan edilmesi için Meclis'e Kanun teklifi verdi. Özçelik, 21 Mart'ın aynı zamanda BM tarafından "Irkçılıkla Mücadele Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatarak, Newroz'un bayram olarak kabul edilmesinin hem barışa hizmet edeceğini hem de, Irkçılıkla mücadeleye destek vereceğini belirtti.

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