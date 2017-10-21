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Spor

Nevriye Yılmaz tarihe geçti

Eski basketbolcu Olimpiyat Sporcu Komisyonu’na seçilen ilk Türk oldu

21 Ekim 2017 11:56

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın yardımcı antrenörü Nevriye Yılmaz, 2021 yılına kadar Avrupa Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu’na seçildi.

Fransa’nın Monaco kentinde yapılan ve 18 adaydan 8 eski sporcunun seçildiği komisyonda, Türk Olimpiyat Komitesi adına aday gösterilen Nevriye Yılmaz, ilk defa bu komisyonda yer alan ve seçilen bir Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.

Avrupa’dan Nevriye Yılmaz’ın yanı sıra; Eldar Ronning, Gerd Kanter, Jana Daubnerova, Gunta Latiseva, Tania Cagnotto, David Harte, Balazs Baji gibi önemli eski sporcular da yer alıyor.

 

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