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Yaşam

Nevresimden çıkan parayı iade etti İSTANBUL (A.A)

31 Ekim 2011 14:43

-Nevresimden çıkan parayı iade etti İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Van'da bir depremzede yardım için İstanbul'dan gönderilen nevresimin içinde bulduğu 5 bin lirayı iade etti. Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün depremin hemen ardından Van'a gittiği, depremin boyutunu yerinde gördüğü belirtildi. Depremzedelerin ihtiyaç listesinin hazırlanmasından sonra, Büyükçekmece'den de Van'a yardım tırlarının gönderildiği bildirildi. Geçen hafta toplanan yardımları Erciş'e götüren ekiplerin, Silivri Belediyesi'ne yardım kolisi getiren Cemil Metin'in, nevresimin içinde unuttuğu parayı bulan isminin açıklanması istemeyen depremzedenin parayı geri getirmesiyle buruk bir mutluluk yaşadığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, vatandaşların yardım konusunda birbirleriyle adeta yarıştığını belirterek, ''Türk halkının zor şartlarda nasıl tek yürek olduğunun en güzel örneğini Büyükçekmeceliler ve depremzede vatandaşlarımızda gösteriyor. Kendi imkansızlıklarına rağmen, gönderilen yardım kolisinden çıkan parayı geri gönderen kardeşimizin bu asil tavrını yürekten kutluyorum. Bilsin ki bu davranışı ile Türk halkının yüreğini fethetmiştir'' ifadelerini kullandı. Akgün, depremzedenin teslim ettiği parayı en kısa zamanda asıl sahibine ulaştıracaklarını bildirdi.

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