Nevin Yıldırım'a yeniden müebbet hapis verildi

Kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldüren Nevin Yıldırım, yeniden yargılandığı davada önceki kararda olduğu gibi müebbet hapis cezası verildi.

TIKLAYIN-Yeniden görülen davada, Nevin Yıldırım'a müebbet istendi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kendisine cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider’i öldüren Nevin Yıldırım’a müebbet hapsi cezası verilmişti. Yargıtay cezayı “suçun tek başına işlenmediği” gerekçesiyle bozmuştu. 24 Ocak'ta görülen duruşmada savcı, Savcı, Yıldırım'ın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Yıldırım’ın yeniden yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’de bulunan Yıldırım, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşmada önceki mütalaasını yineleyen savcı, Yıldırım’a müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Avukatları Yıldırım’ın cinayeti meşru müdafaa kapsamında işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle verilecek cezanın bu kapsamda düşürülmesini ve tahliye kararı verilmesine talep etti.

Nurettin Gider’in ailesinin avukatları ise, Yıldırım’ın cinayeti tek başına işlemediğini öne sürerek, cinayete karışmış olabileceklerin belirlenmesini, belirlenemiyorlarsa savcılık mütalaasına katıldıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, Yıldırım’a müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı. Yıldırım’ın cezasında indirim uygulanmadı.