T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Nevin Yıldırım'a yeniden müebbet hapis verildi

Nevin Yıldırım'ın cezasında indirim uygulanmadı

22 Mart 2018 01:13

Kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldüren Nevin Yıldırım, yeniden yargılandığı davada  önceki kararda olduğu gibi müebbet hapis cezası verildi.

TIKLAYIN-Yeniden görülen davada, Nevin Yıldırım'a müebbet istendi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kendisine cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider’i öldüren Nevin Yıldırım’a müebbet hapsi cezası verilmişti. Yargıtay cezayı “suçun tek başına işlenmediği” gerekçesiyle bozmuştu. 24 Ocak'ta görülen duruşmada savcı, Savcı, Yıldırım'ın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Yıldırım’ın yeniden yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’de bulunan Yıldırım, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşmada önceki mütalaasını yineleyen savcı, Yıldırım’a müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Avukatları Yıldırım’ın cinayeti meşru müdafaa kapsamında işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle verilecek cezanın bu kapsamda düşürülmesini ve tahliye kararı verilmesine talep etti.

Nurettin Gider’in ailesinin avukatları ise, Yıldırım’ın cinayeti tek başına işlemediğini öne sürerek, cinayete karışmış olabileceklerin belirlenmesini, belirlenemiyorlarsa savcılık mütalaasına katıldıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, Yıldırım’a müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı. Yıldırım’ın cezasında indirim uygulanmadı.

ETİKETLER

Nevin YıldırımNurettin Gidercinsel saldırıduruşmakararmüebbet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24