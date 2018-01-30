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Spor

Nevin Yanıt, Survivor All-Star yolcusu

MERSİN, (DHA) MERSİN’de, birçok uluslararası ve ulusal dereceleri bulunun Milli Atlet Nevin Yanıt, Survivor All-Star’a katılarak gönüllüler adına yarışacak

30 Ocak 2018 17:33

MERSİN, (DHA)

MERSİN’de, birçok uluslararası ve ulusal dereceleri bulunun Milli Atlet Nevin Yanıt, Survivor All-Star’a katılarak gönüllüler adına yarışacak.
Nevin Yanıt (32), Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş’e ziyarette bulundu. Yanıt, 10 Şubat\'ta başlayacak olan Survivor All- Star’da gönüllüler adına yarışacağını söyledi.
İl Müdürü Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Survivor All-Star’da Yanıt’ta başarılar diledi. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında \'Milli atletimiz Nevin Yanıt Survivor\'da! Nevin, All Star takımına karşı Gönüllüler\'in takımında yarışacak. Nagihan, Merve ve Sema\'ya Allah kolaylık versin\' paylaşımında bulunarak, Yanıt’ın da ekipte yer alacağını duyurmuştu.

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