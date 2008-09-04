Neve Şalom'da 'temsili' düğün

"Türkiye Yahudi Cemaati"nin ev sahipliğinde Avrupa ülkeleriyle eş
zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, Neve Şalom
Sinagogu'nda temsili bir Yahudi düğünü yapılacak.
Ayrıca kültür gününün ramazana denk gelmesi dolayısıyla Galata
Meydanı'nda Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsis edilen çadırda iftar yemeği
verilecek.
Etkinlikler kapsamında, "Yahudi Mirası Kültür Gezisi", heykel ve resim
sergileri, Neve Şalom Kültür Merkezi'nde "Anadolu'da Davud'un Yıldızı Konferansı
ve Dia Gösterisi", müzik söyleşisi, Tuluyhan Uğurlu'nun "Dünya Başkenti
İstanbul" konseri de yer alacak.