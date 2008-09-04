Neve Şalom'da 'temsili' düğün

"Türkiye Yahudi Cemaati"nin ev sahipliğinde Avrupa ülkeleriyle eş

zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, Neve Şalom

Sinagogu'nda temsili bir Yahudi düğünü yapılacak.



Ayrıca kültür gününün ramazana denk gelmesi dolayısıyla Galata

Meydanı'nda Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsis edilen çadırda iftar yemeği

verilecek.



Etkinlikler kapsamında, "Yahudi Mirası Kültür Gezisi", heykel ve resim

sergileri, Neve Şalom Kültür Merkezi'nde "Anadolu'da Davud'un Yıldızı Konferansı

ve Dia Gösterisi", müzik söyleşisi, Tuluyhan Uğurlu'nun "Dünya Başkenti

İstanbul" konseri de yer alacak.