Neve Şalom ve Beth İsrael Sinagoglarına bombalı saldırıda ölenler anıldı

İstanbul’da 10 yıl önce Neve Şalom ve Beth İsrael Sinagogu’na gerçekleştirilen ve 27 kişinin ölümüne sebep olan, bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı.

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Ali Kara, tören sonrasında "Ben buradan tek kurtulan kişiyim. İşe gidiyordum ama patlamayı hatırlamıyorum. Uzun bir süre yoğun bakımda kaldım. Gözlerim görmüyor, sağ ayağım sakatlandı. Ben yaralanmışım, Sinagog bana sahip çıkmıyor. Yuvam yıkıldı, eşim gitti" dedi.

15 Kasım 2003’te El-Kaide tarafından Neve Şalom ve Beth İsrael Sinagogu’na düzenlenen bombalı saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi de yaralanmıştı. Neve Şalom Sinagogu’na yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler, facianın 10’uncu yılında düzenlenen törenle anıldı. Türkiye Hamambaşılığı Neve Şalom Vakfı tarafından düzenlenen törene, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Neve Şalom Vakfı Türkiye Hamambaşılığı Ali Erdoğdu, saldırıda ölenlerin yakınları ve saldırıda yaralı kurtulan Aydın Kara katıldı. Ellerinde “Terörü lanetliyoruz, unutmadık unutmayacağız” yazılı pankart taşıyarak Sinagog’un önüne kadar yürüyen kalabalık, hayatını kaybedenlerin anısına patlamanın olduğu noktaya kırmızı karanfiller bıraktı.

'Fail El-Kaide'dir'

Tören öncesinde konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Bu terörü araç olarak görenler ve tarihe geçenler DNA ile tespit edilen örgüt El-Kaide’dir. Bunları da ifşa etmekte yarar vardır. Bunlara destek olanları, amaçlarına ulaşabilmek için demokrasiyi araç görüp toplumu ötekileştiren zihniyeti de kınıyorum. Onun için, toplumumuzda kardeşlik, barış, özgürlük, demokrasi duygularının gelişmesine zemin hazırlayacak bu günde hepinizi selamlıyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, sevenlerinin, dostlarının ve ailesinin başı sağ olsun” dedi.

'Yuvam yıkıldı, eşim gitti'

Öte yandan, törene saldırıdan, ağır yaralı olarak kurtulan Ali Kara da katıldı. Tören sonrasında Kara, sakat kaldığı için eşinin kendisini terk ettiğini belirterek, bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Kara, “Ben buradan tek kurtulan kişiyim. İşe gidiyordum ama patlamayı hatırlamıyorum. Uzun bir süre yoğun bakımda kaldım. Gözlerim görmüyor, sağ ayağım sakatlandı. Ben yaralanmışım, Sinagog bana sahip çıkmıyor. Yuvam yıkıldı, eşim gitti” diye konuştu.