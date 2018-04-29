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Dünya
BBC Türkçe

Nevada'da esrar kıtlığına karşı için acil önlemler

ABD'nin Nevada eyaletindeki yetkililer, esrar kıtlığıyla başa çıkabilmek için acil önlemler almayı değerlendiriyor. Kıtlığın nedeniyse keyif amaçlı esrar içiminin dört gündür serbest olduğu eyaletteki yoğun talep.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Nevada eyaletindeki yetkililer, esrar kıtlığıyla başa çıkabilmek için acil önlemler almayı değerlendiriyor.

Eyalette keyif amaçlı kullanımın da 1 Temmuz'da serbest bırakılmasından sonra esrara yoğun bir talep oldu.

Reno Gazette gazetesi, çok sayıda esrar satan mağaza olmakla birlikte, yeterli dağıtımcı olmadığını belirtti.

Esrarı serbest bırakan yasada, içki toptancılarının esrar da dağıtmasına izin verilmişti, ancak eyaletin vergi kurumları, çoğu içki dağıtıcısının izin için gereken koşulları karşılayamadığını belirtti.

Vergi kurumu "acil durum" ilan etti. Acil durum, yetkililerin kıtlıkla başa çıkabilmek için acil önlemler alabilmesine izin veriyor.

Vergi yetkilisi Stephanie Klapstein satışların endüstrinin tahminlerini çok geçmesi nedeniyle eyaletteki 47 dükkânın çoğunda esrarın tükendiğini söyledi.

Keyif amaçlı esrar kullanımının serbest bırakıldığı ilk dört günde 3 milyon dolarlık satış yapıldığı ve bir milyon dolar vergi geliri elde edildiği vurgulandı.

Nevada geçen Kasım ayında, başka eyaletlerde de benzer kararların alınmasından sonra keyif amaçlı esrar kullanımını serbest bırakmıştı.

Esrarın tıbbi amaçlarla kullanımı ise ülkedeki 25 eyalette serbest. Nevada'da ise 2001'de serbest bırakılmıştı.

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