Nevada ön seçimleri: Oy sayımı sürüyor, Bernie Sanders yeniden zafer ilan etti

Vermont Senatörü Bernie Sanders, ABD'nin Nevada eyaletinde oy sayımı yüzde 27 seviyesindeyken birinci aday olarak görülüyor. Sanders oy sayımı sürerken zafer ilan ederek "Nevada'yı aldık" mesajı verdi.

ABD'nin 2020 Demokrat Parti Başkan adayını belirleyecek Nevada ön seçimleri "Batı'daki ilk" olarak anılıyor. Oyların yüzde 27'si sayılmışken yüzde 47'yle birinciliği sürdüren Sanders, zafer ilan etti.

Oy sayımı sürerken Sanders'ı yüzde 23 ile Joe Biden; yüzde 14 ile Pete Buttigieg takip ediyor. İki aday da kendilerini ikinci sırada ilan etti.

Teksas'ta bulunan Sanders, burada Demokrat seçmenlerle düzenlediği mitingte sonuçları değerlendirdi. Nevada'yı kazandıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden ve kendini daha güvende hissettiğini söyleyen Sanders, "Kimseye söylemeyin ama Teksas'ı da kazanacağız. Bunu duyunca Trump'ın sinirleneceğini biliyorum ama onu burada, Teksas'ta yeneceğiz." yorumunu yaptı.

Oyların yüzde 27'sinin sayıldığı saatlerde dağılım şöyle:

Bernie Sanders: Yüzde 46.6

Joe Biden: Yüzde 22.7

Pete Buttigieg: Yüzde 14.5

Elizabeth Warren: Yüzde 8.9

Nevada Demokrat Parti'nin yaptığı açıklamaya göre sayımı hala süren seçimde vatandaşların 75 bini erken saatlerde oy verdi.

Sağlık sisteminin ciddi bir sorun olarak belirtildiği Nevada'da seçmenlerin Sanders'ın kampanyasında merkeze sağlık sistemini almasından etkilenmiş olabileceği söyleniyor.

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Iowa seçimlerinde kıl payı Buttigieg'e kaybeden ve ardından New Hamsphire'da rahat kazanan Sanders, 3. eyalette de ön seçimleri kazanmış oldu. Demokratlar’ın Trump’ın karşısına çıkaracağı adaylar arasında yerini sağlamlaştıran Sanders, gelecek hafta cumartesi günü Güney Carolina’da yapılacak ön seçim ve arkasından gelen “Super Salı” ile etkisini artırmayı hedefliyor.