T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Neuer, Alman futbolunun en iyisi

Dünya Şampiyonu Alman milli takımının kalecisi Manuel Neuer yılın futbolcusu seçildi. En iyi teknik direktörlüğe milli takımı çalıştıran Joachim Löw layık görüldü.

10 Ağustos 2014 17:54


Brezilya'daki turnuvada Dünya Futbol Şampiyonu olan Alman milli takımının ve Bayern Münih kulübünün file bekçisi Manuel Neuer ikinci defa Almanya'da yılın futbolcusu seçildi. 54 yaşındaki milli takım teknik direktörü Joachim Löw de ilk kez Almanya'da yılın teknik direktörlüğü unvanına layık görüldü. Toplam 701 spor yazarının katıldığı oylamada Neuer 144, Joachim Löw ise 248 oy aldı.

Manuel Neuer yılın futbolcusu seçimini düzenleyen Alman spor dergisi ‘kicker'e verdiği demeçte bu unvanı almaktan şeref duyduğunu ve yılın futbolcusu seçilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Neuer ikinci kez Almanya'da yılın futbolcusu seçilmesinin dünya şampiyonu olmaktan duyduğu mutluluğu daha da arttırdığını belirtti.

Sakatlığı yüzünden dünya şampiyonasına katılamayan Dortmund'un as oyuncusu Marco Reus 145 oyla ikinci oldu. Brezilya'da milli takıma en fazla golü kazandıran Bayern Münih forveti Thomas Müller'in üçüncülüğe seçildiği oylamada Arjen Robben, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger ve Toni Kroos ilk ona giren diğer Bayern'li oyuncuları oldular.

Milli takım teknik direktörü Joachim Löw, yılın en iyi teknik direktörlüğü ödülünün Alman futbolunun tüm teknik direktörlerine ait olduğunu vurgulayarak, ödülü onların adına kabul ettiğini söyledi.

Yılın teknik direktörleri sıralamasında, Augsburg'un birinci lige yükseldiği sezonda takımının sekizinci olmasına büyük katkısı geçen Markus Weinzierl 152 oyla ikinci olarak Bayern Münih'in İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'yı geride bıraktı. Guardiola'nın takımı lig ve kupayı kazanmış ancak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e elenmişti.

Avrupa Şampiyonlar Ligi galibi Wolfsburg'un formasını giyen Alexandra Popp ise spor yazarları tarafından Almanya'da yılın bayan futbolcusu seçildi. Bayanlar sıralamasında Popp ve takım arkadaşları ilk dört sırayı paylaştılar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DünyaAlmanManuel NeuerJoachim LöwDünya FutbolBayern MünihAlmanyaNeuerDortmundMarco ReusThomas MüllerArjen Robben Philipp Lahm Bastian SchweinsteigerToni KroosBayernMilliAugsburgMarkus WeinzierlPep GuardiolaLigi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24