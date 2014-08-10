Neuer, Alman futbolunun en iyisi



Brezilya'daki turnuvada Dünya Futbol Şampiyonu olan Alman milli takımının ve Bayern Münih kulübünün file bekçisi Manuel Neuer ikinci defa Almanya'da yılın futbolcusu seçildi. 54 yaşındaki milli takım teknik direktörü Joachim Löw de ilk kez Almanya'da yılın teknik direktörlüğü unvanına layık görüldü. Toplam 701 spor yazarının katıldığı oylamada Neuer 144, Joachim Löw ise 248 oy aldı.

Manuel Neuer yılın futbolcusu seçimini düzenleyen Alman spor dergisi ‘kicker'e verdiği demeçte bu unvanı almaktan şeref duyduğunu ve yılın futbolcusu seçilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Neuer ikinci kez Almanya'da yılın futbolcusu seçilmesinin dünya şampiyonu olmaktan duyduğu mutluluğu daha da arttırdığını belirtti.

Sakatlığı yüzünden dünya şampiyonasına katılamayan Dortmund'un as oyuncusu Marco Reus 145 oyla ikinci oldu. Brezilya'da milli takıma en fazla golü kazandıran Bayern Münih forveti Thomas Müller'in üçüncülüğe seçildiği oylamada Arjen Robben, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger ve Toni Kroos ilk ona giren diğer Bayern'li oyuncuları oldular.

Milli takım teknik direktörü Joachim Löw, yılın en iyi teknik direktörlüğü ödülünün Alman futbolunun tüm teknik direktörlerine ait olduğunu vurgulayarak, ödülü onların adına kabul ettiğini söyledi.

Yılın teknik direktörleri sıralamasında, Augsburg'un birinci lige yükseldiği sezonda takımının sekizinci olmasına büyük katkısı geçen Markus Weinzierl 152 oyla ikinci olarak Bayern Münih'in İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'yı geride bıraktı. Guardiola'nın takımı lig ve kupayı kazanmış ancak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e elenmişti.

Avrupa Şampiyonlar Ligi galibi Wolfsburg'un formasını giyen Alexandra Popp ise spor yazarları tarafından Almanya'da yılın bayan futbolcusu seçildi. Bayanlar sıralamasında Popp ve takım arkadaşları ilk dört sırayı paylaştılar.